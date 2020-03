Pressemitteilung BoxID: 791562 (Bayerischer Landes-Sportverband e.V.)

Appell an alle Sportbegeisterten in Bayern: "Wir rücken im Sport noch näher zusammen, indem wir Abstand halten!"

Trotz Corona-Pandemie fit bleiben: BLSV gibt Tipps für den Sport zuhause

Spätestens nach den aktuellen Regierungserklärungen des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Pandemie sollte allen klar sein: Die Lage ist sehr ernst. Oberstes Ziel ist, unsere Bevölkerung zu schützen und die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Hierzu richtet der BLSV einen dringenden Appell an die Sportlerinnen und Sportler in ganz Bayern.



Die Corona-Pandemie weitet sich dynamisch weiter aus und die Zahl der Infizierten in ganz Deutschland steigt dramatisch an. Die Bayerische Staatsregierung sowie die Bundesregierung betonen in dieser kritischen Lage, dass nun für alle ein Höchstmaß an Verantwortung zu gelten habe. Dies bedeutet, dass auch für den Sport in Bayern die Maßnahmen strikt zu befolgen sind, die im Zuge des Katastrophenfalls bis zunächst 19. April 2020 gelten. Um die Wichtigkeit dieser Regeln zu unterstreichen, appelliert der BLSV an alle Sportbegeisterten, die folgenden Maßnahmen dringend einzuhalten:





Vereine haben im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht alle Sportaktivitäten einzustellen. Hallen, Fitnessräume oder Sportplätze müssen verschlossen werden. Der eigenmächtige Zugang zu vereinseigenen Sportstätten ist zu untersagen. Alle Mitglieder, Trainer und Übungsleiter sind zu sensibilisieren, Vereinsflächen generell zu meiden. Personen, die Zugangsmöglichkeit zu Vereinsanlagen haben, sind dringend über diese Anweisung zu informieren.







Der Trainingsbetrieb im Verein ist untersagt. Darüber hinaus sollten keine alternativen Trainingsgruppen gebildet werden. Man sollte sich nur allein bewegen und hierfür auf keinen Fall Sportflächen des Vereins nutzen. Wir empfehlen, aktuell nur individuelle Trainingseinheiten zu absolvieren und vor allem auf eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Hygienemaßnahmen zu achten.





BLSV-Präsident Jörg Ammon: „Wir müssen jetzt auch im Sport noch näher zusammenrücken, indem wir Abstand halten! Für jeden Einzelnen ist es von großer Wichtigkeit, insbesondere auch im Sport seine Vorbildfunktion wahrzunehmen. Mein dringender Appell an alle Sportlerinnen und Sportler lautet, alle sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken und sich an die Anweisungen der Staatsregierung zu halten. Diese Krise ist nur mit einem gemeinsamen Miteinander zu meistern.“



Trotz Krise in Bewegung bleiben: „Fit mit Felix” im Bayerischen Rundfunk



Auch wenn man aktuell nicht auf dem Sportgelände und in Gruppen aktiv sein kann, besteht dennoch die Möglichkeit, sich zu Hause mit alternativen Sport-Aktivitäten zu fordern. Unser Kooperationspartner Bayerischer Rundfunk führt gemeinsam mit dem ehemaligen Spitzensportler Felix Neureuther das Bewegungsprogramm „Fit mit Felix“ durch. Das Konzept umfasst spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren. Die kurzweiligen Übungen und Tipps sind für die ganze Familie einfach von zuhause aus nachzumachen.



Der BLSV wird die Beiträge in seinen sozialen Medien regelmäßig einbinden und damit eine Möglichkeit schaffen, täglich Sport treiben zu können – insbesondere auch für Kinder und Ältere.



Link zur Sendung beim Bayerischen Rundfunk:



https://www.br.de/mediathek/sendung/fit-mit-felix-beweg-dich-schlau-av:5e286ab2f995ef001abed11d



Aktuelle Fragen und Antworten (FAQs), hilfreiche Links und Maßnahmen zur Coronakrise bietet der BLSV auf seiner Homepage unter www.blsv.de, in seinen sozialen Medien sowie in regelmäßigen Mailings an Sportvereine und Sportfachverbände an. Darüber hinaus steht das BLSV Service-Center zu den BLSV-Geschäftszeiten unter der Mailadresse service@blsv.de sowie unter der Tel. +49 89 15702 400 für Rückfragen zur Verfügung. Wir sind im ständigen Kontakt mit der Bayerischen Staatsregierung und werden Sie regelmäßig über den aktuellen Stand informieren.

