OPEN YOUR EYES: Jahresausstellung der Mitglieder

Einmal im Jahr werden alle 450 Vereinsmitglieder dazu eingeladen, sich mit ihren Arbeiten an der „Jahresausstellung der Mitglieder“ zu beteiligen. Die diesjährige Ausstellung trägt den Titel OPEN YOUR EYES“. Nach den Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kehren wir allmählich wieder zum normalen Leben zurück. Wir hatten Zeit nachzudenken und Fragen zu stellen: Was brauchen wir wirklich? Auf was wollen wir nicht verzichten? Was bereitet uns Freude? Mit dieser Ausstellung, die Objekte von über 100 Vereinsmitgliedern zeigt, möchten wir die Besucher dazu einladen, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Die Ausstellung soll Inspirationen bieten, den Blickwinkel erweitern und den Wert von Schönheit vermitteln. Was also brauchen wir wirklich?



Leider muss die für Donnerstag, 9. Juli 2020

geplante Eröffnung mit Sommerfest

aufgrund der Corona-Beschränkungen entfallen.

Die Ausstellung ist von Mo bis Sa jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Ausstellungskonzept: TULP



Gerät Maike Dahl, David Dott, Stefan Epp, Rosa Maria Krinner, Matthias Lehr, Lucia Schmücking Glas Gabriele Küstner, Louise Lang, Rike Scholle Holz Fritz Baumann, Christoph Finkel, Christoph Leuner, Claudia Rinneberg, Ulrike Scriba Keramik Elke Bauer, Stephanie Borchardt, Waltraud Buchheimer, Barbara Ehrengruber, Petra Fischer, Helga Geissler, Susanne Kallenbach, Bokyung Kim, Birgit Knapp-Lang, Irmgard Kurz-Minisini, Minsoo Lee, Jutta Lehner, Sonngard Marcks, Regina Müller-Huschke, Sylvia Natterer, Erika Pfeiffer- Paulus, Andrea Platten, Elisabeth, Reusch-Heidenfelder, Jochen Rüth, Barbara Schwämmle, Anna Sykora, Veronika Thurin, Silvia Ullmann Papier Cornelia Ahnert, Irmengard Matschunas, Maria Verburg Schmuck Miki Asai, Nicole Bauer, Peter Bauhuis, Doris Betz, Ursula Biskup, Günter Block, Brigitte Breusch-Veittinger, Florian Buddeberg, Attai Chen, Sarah Cossham, Bettina Dittlmann, Katharina Eder, Nina Ehmck, Anna Maria Eichlinger, Susanne Elstner, Sophia Epp, Pura Ferreiro, Anne Fischer, Helen Habtay, Mirjam Hiller, Gabriele Hinze, Lydia Hirte, Ursula Hofmann, Mari Ishikawa, Monika Jakubec, Hilde Janich, Michael Jank, Christiana Jöckel, Seungeun Kim-Lilja, Sabine Klarner, Ulrike Kleine-Behnke, Stefanie Kölbel, Melanie Kölsch, Michaela Köppl, Unk Kraus, Kristina Kundt, Jutta Lenich- Frei, Claudia Liedtke, Friederike Maltz, Elke Mohaupt, Anna Moll, Katinka Neuner, Christiane Oexl, Brigitte Rambold, Ulrike Reh, Cornelia Riemer, Dorothea Schippel, Barbara Schmidt, Dorit Schubert, Nicole Schuster, Ines Schwotzer, Carina Shoshtary, Christoph Straube, Barbara von Taeuffenbach, Martina Tornow, Agnes-Birgit Töttermann, Silke Trekel, Tanja Zessel Textil Michaela Baer-Koetzle, Ulrich Czerny, Eisenblätter & Triska, Petra Graf-Mennecken, Heidi Greb, Tony Hahn, Birgit Hrouzek, Gisela Kiener, Myong ae Kyong, Gudrun Schneider, Heike Thamm, Ilona Wittmann

