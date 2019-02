15.02.19

Gisbert Stach - Schmuck und Experiment ½ Jewellery and Experiment

1. März bis 13. April 2019

Eröffnung: Donnerstag, 28. Februar 2019, 19 Uhr



Gisbert Stach (geb. 1963) arbeitet vorwiegend konzeptuell und verbindet in seinem Oeuvre Schmuck mit Video, Fotografie und Performance. Ein Schwerpunkt seines Werks liegt in Prozessen der Transformation und des Experiments; die Stücke verschwinden durch chemische Auflösung, Wachstumsprozesse in der Natur bestimmen die Formgebung. Gisbert Stach verwendet Mittel der Verfremdung und der Irritation. Zermahlener Bernstein dient als Pigment, das er zu Schmuckstücken in Form von Fischstäbchen, Toastbrot oder Schnitzeln verarbeitet. Ein weiteres Charakteristikum seiner Werke ist der performative Akt, wenn etwa Broschen mit Messern beworfen werden.



Zur Ausstellung erscheint die Publikation »Gisbert Stach. Schmuck und Experiment« bei Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart



PORTRÄT IM LADEN: JACxploring

Günter Block, Christine Demmel, Susanne Elstner, Michaela Köppl, Unk Kraus, Kristina Kundt, Juliane Schölß, Christoph Straube, Barbara von Taeuffenbach, Danuta Uhlig

1. März bis 13. April 2019

Eröffnung: Donnerstag, 28. Februar 2019, 19 Uhr



JAC Jewellery Art Concept wurde 2008 in München gegründet und zählt gegenwärtig zehn Mitglieder.



Das Aneignen von Erkenntnissen über Ursprung, Zusammenhänge und Auswirkungen von Schmuck in all seinen vielfältigen und alltäglichen Erscheinungsformen steht im Vordergrund und führt zu spannenden Kreationen.



JAC forscht.



Bitte beachten Sie folgende Veranstaltungen:



Mittwoch, 13. März 2019:

16 Uhr: Ausstellungsrundgang mit Gisbert Stach

17 Uhr: Tanzperformance + Projektion mit Sonia Ruiz de Arkaute



Freitag, 15. März 2019

16 Uhr: Buchpräsentation mit Gisbert Stach und Dirk Allgaier, Arnoldsche Art Publishers

17 Uhr: Performance »Schmuckjagd mit Blasrohr« mit Gisbert Stach und Meet the Artists mit JAC



Sonntag, 17. März 2019

13-15 Uhr: Ausstellungsrundgang mit Gisbert Stach und Meet the Artists mit JAC

