Pressemitteilung BoxID: 795770 (Bayerischer Kunstgewerbeverein e.V.)

BKV-Preis 2020 für Junges Kunsthandwerk

Der 2006 erstmals ausgelobte BKV-Preis für Junges Kunsthandwerk findet in diesem Jahr zum vierzehnten Mal statt. Aus insgesamt 102 Einreichungen, die in diesem Jahr aus 24 Ländern eingingen, ermittelte die Jury drei Preisträger und zwei Belobigungen:



Den ersten Preis erhält: Seungeun Kim-Lilja, Deutschland, Berlin

Den zweiten Preis erhält: Felicitas Fäßler, Deutschland, Halle (Saale)

Den dritten Preis erhält: Miki Asai, Japan, Nagoya

Eine Belobigung erhält: Yu-Hang Chiang, Taiwan, Neu Taipeh

Eine Belobigung erhält: Dagmar Christina Gerke, Deutschland, Hildesheim



Auch in diesem Jahr hat die LfA Förderbank Bayern die Preisgelder gestiftet. Für dieses Mäzenatentum bedankt sich der Bayerische Kunstgewerbeverein.



Die Preisverleihung konnte nicht wie geplant auf der IHM Internationalen Handwerksmesse stattfinden, da die Messe abgesagt werden musste. Leider können wir auch die für Donnerstag, 30. April 2020, um 18:30 Uhr angesetzte Preisverleihung nicht durchführen. Umso mehr würden wir uns freuen, wenn Sie in den Medien über den Preis berichten.



Die Arbeiten der drei Preisträger, der beiden Belobigungen und der 13 Finalisten werden von 1. bis 23. Mai 2020 in der Galerie für Angewandte Kunst des Bayerischen Kunstgewerbevereins ausgestellt.



Für die verantwortungsvolle Tätigkeit und ihr Engagement danken wir der diesjährigen Jury:



- Elena Alvarez Lutz, Regisseurin und BR-Kulturjournalistin (Capriccio)

- Aloisia Fischer, freischaffende Künstlerin

- Françoise Heitsch, Galeristin

- Dr. Katharina Küster-Heise, Kuratorin am Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

- Birte Raff, Dipl.-Ing. (FH), Architektin

- Juliane Schölß, Silberschmiedin und BKV-Mitglied



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (