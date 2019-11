Pressemitteilung BoxID: 774091 (Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.)

Präsidium im Amt bestätigt

Präsidiumswahlen des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern in Nürnberg

Am 4. November tagten die Landesdelegierten des DEHOGA Bayern auf dem Messezentrum in Nürnberg. Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurde Angela Inselkammer (Brauereigasthof Hotel Aying, Aying) als Präsidentin des DEHOGA Bayern bestätigt. Auch Thomas Förster (Serways Tank- und Rastanlagen Nürnberg Feucht und Kammersteiner Land, Feucht und Bratwurst Röslein, Nürnberg) als 1. Vizepräsident sowie Andreas Brunner (Brunnerhof, Arnschwang) als 2. Vizepräsident wurden von den Delegierten bestätigt und dürfen ihre Ämter weitere drei Jahre ausführen. Jürgen Lochbihler (Der Pschorr, München) bleibt dem Verband als Schatzmeister ebenso wie Ralf Barthelmes (Restaurant Martinz, Würzburg) als Schriftführer erhalten.



Auch Leo Dietz (Howdy GmbH, Augsburg), Stephan Ertl (Hotel Ertl, Kulmbach) sowie Eberhard Imhof (Hotel Gasthof „Zum letzten Hieb“, Gemünden) wurden in ihren Ämtern als Landesrevisoren bestätigt.

