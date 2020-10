Am 12. Oktober tagten die Landesdelegierten des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern turnusgemäß im Augsburger Kongress am Park. Für Schatzmeister Jürgen Lochbihler von „Der Pschorr“ in München, der sein Amt aufgrund eines neuen Hotelprojektes niedergelegt hatte, wählten die Delegierten Leo Dietz von der Howdy GmbH in Augsburg als Nachfolger. In dessen Amt als Landesrevisor wurde Martin Stürzer, Hotel Europäischer Hof und Marc Hotel in München, nachgewählt.



Im Rahmen der Veranstaltung wurde Stefan Wild, der seit 1997 für den DEHOGA Bayern ehrenamtlich aktiv ist, darunter die letzten zehn Jahre als Vorsitzender des Fachbereichs Hotellerie, mit der Verdienstmedaille mit Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Wild, der sich vor allem in den für die Branche schwierigen vergangenen Wochen und Monaten ganz besonders engagiert hat, erhält die Auszeichnung für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz im Verband sowie seine herausragende Hingabe für das Gastgewerbe, insbesondere für die Hotellerie.

(lifePR) (