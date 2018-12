Große Hilfe für kleine Kinder: DEHOGA Bayern engagiert sich seit vierzehn Jahren für die Wohltätigkeitsaktion Sternstunden des Sternstunden e.V.

13.12.18

Mittlerweile zum vierzehnten Mal in Folge – und somit von Beginn der Sternstundengala in Nürnberg an – setzt sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern für die Wohltätigkeitsaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks (BR) ein. DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer: „Unsere Branche ist die schönste der Welt. Bei uns dreht sich alles um Genuss, Entspannung und Wohlempfinden. Da ist es für uns doch geradezu eine moralische Verpflichtung auch denjenigen etwas zu geben, die es nötiger brauchen, als wir“. Dieses Mal wird stellvertretend für viele bayerische Hoteliers und Gastronomen Vizepräsident Thomas Förster im Rahmen der Gala am 14. Dezember in der Nürnberger Frankenhalle einen Spendenscheck überreichen.



Damit Sternstunden keine Kosten für Catering entstehen und somit die gesammelten Spendengelder zu hundert Prozent Bedürftigen zukommen können, laden Gastroteams aus ganz Bayern sowie ausgewählte Partnerfirmen im Nachgang der Show alle rund 850 Mitwirkenden vor und hinter der Kamera zum Essen ein.



Dieses Mal mit von der Partie sind das Gourmetrestaurant Aubergine vom Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg, der Münchner Landgasthof Deutsche Eiche, Hermann’s Imperial aus Nürnberg, Lehrieder Catering-Party-Service aus Fürth, Schuhbecks Partycatering aus München, die Nürnberger Patisserie Tafelzier, der Landgasthof Winbeck aus Bayerbach, die Berufsfachschule für Hotelmanagement Pegnitz und die Schule für Hotel- und Tourismusmanagement Wiesau. Chefs Culinar Süd aus Zusmarshausen sowie Metro Deutschland unterstützen das kulinarische Engagement mit ausgewählten Waren, für die kulinarische Abrundung sorgt die Andechser Molkerei Scheitz mit einer Käseauswahl.



Unter den Gästen werden unter anderem so klangvolle Namen wie Nena, Christina Stürmer, der Ausnahme-Trompeter Till Brönner und der mexikanisch-französische Star-Tenor Rolando Villazón sein, zusätzlich haben die vier bekanntesten bayerischen Knabenchören, die Regensburger Domspatzen, der Tölzer Knabenchor, der Windsbacher Knabenchor sowie die Domsingknaben Augsburg, zugesagt.

