Bayerische Jugendmeisterschaften 2019 in den gastgewerblichen Berufen Hotelkaufleute und Fachleute für Systemgastronomie

Bayerns beste Hotelkaufleute und Fachleute für Systemgastronomie traten im Oberstdorfer Hotel Oberstdorf gegeneinander an, um den Titel des Bayerischen Jugendmeisters in ihrem Beruf zu erringen. Offizieller Veranstalter der Meisterschaften ist der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern. Die Schirmherrschaft übernahm Sebastian Reisigl vom Hotel Oberstdorf, der auch die Urkunden und Preise überreichte. Reisigl war voll des Lobes für die Jugendlichen: „Gerne stelle ich mein Haus für diese Meisterschaften als Schirmherr frei zur Verfügung. Denn Ich bin begeistert, mit welcher Leidenschaft und Konzentration die Auszubildenden all ihre Aufgaben bewältigt haben. Besonders freut mich, dass meine Auszubildende Nina Steiner nun Bayerns Vize-Jugendmeisterin bei den Hotelkaufleuten ist.“ Armin Hollweck, Kreisvorsitzender Oberallgäu betonte: „Wir gratulieren den Fachleuten für Systemgastronomie und Hotelkaufleuten, denn gerade diese Ausbildungsberufe haben einen hohen Anspruch an moderne Management Tools, Controlling, Steuerung sowie Kommunikation.“



Platzierung der Teilnehmer Systemgastronomie:

- 1. Platz: Nadine Heissig, Café Amsl Paan e.K. Passau, Berufsschule Landshut

- 2. Platz: Christina Müller, Mc Donalds Königsbrunn, Berufsschule Bad Wörishofen

- 3. Platz: Melissa Müller, Mc Donalds Nürnberg, Berufsschule Rothenburg

- Nicolas Lang, Tank und Rast Augsburg Ost, Berufsschule Bad Wörishofen

- Vanessa Kaiser, LSG Sky Chefs München GmbH, Berufsschule München

- Nadine Müller, Nordsee GmbH Schützenstraße München, Berufsschule München

- Dominik Hößl, Möbelhaus XXXLutz Nürnberg, Berufsschule Rothenburg

- Maximilian Storm, Rampf KG McDonalds Landshut, Berufsschule Landshut



Platzierungen der Teilnehmer Hotelkaufleute:

- 1. Platz: Miriam Liesting, Platzl Hotel München, Berufsschule München

- 2. Platz: Nina Steiner, Hotel Oberstdorf in Oberstdorf, Berufsschule Bad Wörishofen

- 3. Platz: Andreas Mair, HLF-Hotel Luitpoldpark Füssen, Berufsschule Bad Wörishofen

- Lukas Huber, Hotel Bachmair Weissach, Berufsschule München

- Konrad Hocker-Scholler, Parkhotel Frank Oberstdorf, Berufsschule Bad Wörishofen

- Vera Damaschke, Hotel Fuchsbräu Beilngries, Berufsschule München



Unter dem Juryvorsitz von Dr. Susanne Burchard von der Berufsschule Bad Wörishofen hatten die Hotelkaufleute nach einer umfangreichen theoretischen Prüfung und Warenerkennung, einen attraktiven gastronomischen Flyer zur Präsentation des eigenen Unternehmens zu erstellen. Zudem mussten die Hotelkaufleute einen Vortrag zu einem Marketing-Thema aus dem Bereich Hotel ausarbeiten, den sie am Ende mit Hilfe einer Power Point-Präsentation selbst präsentierten durften.



Die Fachleute für Systemgastronomen dagegen konnten, unter dem Juryvorsitz von Michael Steigmann von der Berufsschule Rothenburg, nach einer ebenfalls umfangreichen Prüfung und Warenerkennung kulinarische Mundhappen für einen Empfang sowie einen „Salat to go“ erstellen.



Außerdem wurde den Teilnehmern die Aufgabe gegeben, Produktionsanleitungen zu erarbeiten und Standards zu erstellen; zu diesem Zweck konzipierten die Teilnehmer eine Checkliste zu den Hygienesäulen (Personal/-Umfeld/-Lebensmittel) und zeigten, dass sie diese Mitarbeitern vermitteln können. Ein weiterer Baustein, der in die Bewertung miteinfloss, war die Art der Gästebetreuung, von der Ankunft bis zur Abreise des Gastes. Ferner wurden Werbematerialien wie Flyer und Plakate für eine Marketingaktion ausgearbeitet. Als Abschluss begrüßten und bewirteten alle Teilnehmer in ihrer Company-Uniform als Gastgeber die Ehrengäste.



Die bayerische Jugendmeisterin im Beruf Fachfrau für Systemgastronomie wird beim Nationalen Azubi-Award Systemgastronomie 2019 vom 6. bis 8. Oktober auf der ANUGA in Mönchengladbach das Land Bayern vertreten.

