Pressemitteilung BoxID: 760074 (Bayerischer Bauernverband)

"Bienen und Bauern gerecht werden!"

Landtagsentscheidung zur Artenvielfalt: Statement von Bauernpräsident Walter Heidl

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, wird der Bayerische Landtag über das Volksbegehren und das „Zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ entscheiden. Dazu erklärt Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes: "Der Bayerische Bauernverband hat in den letzten Wochen und Monaten unzählige Veranstaltungen und Gespräche mit Vertretern von Politik und Gesellschaft durchgeführt, um bäuerliche Anliegen und Erfahrungen in die Diskussion rund ums Volksbegehren einzubringen und der Landwirtschaft Gehör zu verschaffen. Wir erwarten, dass die Abgeordneten im Bayerischen Landtag Lösungen auf den Weg bringen, die Bienen und Bauern gleichermaßen gerecht werden.



Wir haben mit der Arbeit der letzten Wochen und Monate deutlich gemacht, dass der Bauernverband mit aller Kraft an der nachhaltigen Weiterentwicklung der bayerischen Landwirtschaft mitarbeitet. Wir fordern aber, in diesem Prozess die Umsetzbarkeit und Zukunftsfähigkeit für die Familien auf den Bauernhöfen zu berücksichtigen. Schließlich sind es immer neue Auflagen für die Arbeit auf den Feldern und im Stall, die zunehmend über die Zukunft der bayerischen Bauernhöfe entscheiden. Die Bäuerinnen und Bauern brauchen praxistaugliche Regelungen."



Weitere Infos unter www.BayerischerBauernVerband.de

