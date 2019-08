Pressemitteilung BoxID: 762794 (Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen)

Drei Bergahorn in Schönbusch müssen wegen Rußrindenkrankheit gefällt werden

Pilzsporen können für Menschen gesundheitsschädlich sein

Die Bayerische Schlösserverwaltung hat an drei Bergahornbäumen im historischen Landschaftspark Schönbusch die Rußrindenkrankheit festgestellt. Die Rußrindenkrankheit wird durch einen Pilz verursacht. Die schwarzen Pilzsporen schädigen nicht nur die Bäume, sie können auch für den Menschen gesundheitsschädlich sein. Als erste Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz der Parkbesucher wurden bereits die betroffenen Wegebereiche um die erkrankten Bäume gesperrt. Die drei befallenen Bergahorne, die im nördlichen Bereich des Schönbusch an den Seen stehen, sollen bis spätestens 13. August gefällt werden, kündigt der Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung Aschaffenburg, Sven Spiegel an.



Die Arbeiter müssen dabei besondere Schutzanzüge tragen. Das Holz wird anschließend sorgsam verpackt und fachgerecht entsorgt. Wir bitten die Besucher des Schönbusch zu ihrem eigenen Schutz nicht über die Absperrungen zu steigen und sich von den betroffenen Bäumen fernzuhalten. Der Kontakt mit den Pilzsporen kann bei Menschen allergische Reaktionen auslösen und zu Atemnot führen.

