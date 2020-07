Pressemitteilung BoxID: 808501 (Bayerische Landeszentrale für neue Medien)

Neuer Vorstand für BLM-Grundsatzausschuss

Gedenkminute im Medienrat für den verstorbenen Karl-Georg Nickel

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat heute den Ende Mai verstorbenen Karl-Georg Nickel mit einer Gedenkminute gewürdigt. Mit dem langjährigen und hochengagierten Medienrat verlor die Landeszentrale einen wichtigen Mitgestalter der Medien im Freistaat und einen brillanten Netzwerker für den Medienstandort Bayern. Karl-Georg Nickel war von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in den Medienrat abgeordnet gewesen.



Als seine Nachfolgerin entsendet die vbw Christine Völzow, Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik, in den Medienrat. Wie Karl-Georg Nickel wird auch Christine Völzow im Grundsatzausschuss und im Digitalausschuss der Landeszentrale mitarbeiten.



Im BLM-Grundsatzausschuss war durch den Tod von Karl-Georg Nickel nicht nur ein Sitz, sondern auch der Vorsitz vakant geworden. Der Grundsatzausschuss wählte heute im Anschluss an den Medienrat Dr. Thomas Kuhn zum neuen Vorsitzenden. Der Rechtsanwalt war bisher bereits stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses gewesen. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist der Kirchenrat Dr. Roland Gertz.



Informationen zu allen Ergebnissen aus der Medienrats-Sitzung vom 23.07.2020 finden Sie hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (