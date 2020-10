Die lokalen Hörfunk- und Fernsehsender im Freistaat haben in den letz-ten Monaten Großes geleistet – ihr Können und ihr Engagement wurde heute Abend bei der Verleihung der BLM-Preise im Rahmen der MEDIEN-TAGE MÜNCHEN digital gewürdigt. Insgesamt zeichnete die hochkarätige Jury 16 Gewinnerinnen und Gewinner bei der aus dem Literaturhaus München gestreamten Veranstaltung aus:



Der Sonderpreis der Jury 2020 für ein herausragendes Format mit kreativem, innovativem, crossmedialem oder on-demand Ansatz geht an Marie Gomez von Energy Nürnberg für ihre Reihe „Green up your life: Marie weiss wie“.



Darüber hinaus wurden aus je drei Nominierungen gekürt:



BLM-Hörfunk-Preise 2020



Kategorie Aktuelle Berichterstattung und Information: Sebastian Pilous, TopFM, für seine Reportage-Reihe „24 Stunden unter Helden“.

Kategorie Moderation: Larissa Schütz, Bayernwelle SüdOst, für die Moderation der Morningshow „Die Bayernwelle am Morgen“.

Kategorie Nachwuchs: Sarra Chaouch-Simsek, Radio Lora, für ihren Beitrag „Religionsausübung im Alltag: Muslime in Bayern“.

Kategorie Unterhaltung & Comedy: Fred Schreiber, egoFM, für „egoFM-Leaks - Die geheimen Tagebücher des Programmchefs“.

Kategorie Beste Programmaktion: Daniel Lutz und Philipp Melzer, Hitradio RT1 Augsburg, für „Die Dauerkarte Deines Lebens“.



BLM-Lokalfernseh-Preise 2020



Kategorie Aktuelle Berichterstattung und Information: Joshua Gennari, Nie-derbayern TV Passau, für den Beitrag „Papstglocke: Von der Herstellung bis zur Übergabe in Rom“.

Kategorie Moderation und Reporter in Location: Christopher Griebel, Mün-chen TV, für seine Reportage „Frauenhofer Parkplatz-Armageddon“.

Kategorie Nachwuchs: Markus Hensel und Maximilian Pichlmeier, MEDIA-SCHOOL BAYERN, für ihren Beitrag „Ganz konkret: Mode für den Müll? Zeit für Po-litik“. Die Nachwuchs-Kategorie gewinnt außerdem Dennis Bechtold, Regio TV Schwaben, mit seinem Beitrag „Liebe kämpft gegen Hirntumor“.

Kategorie Sparten-oder Sondersendung: Gabi Arnold und Tobias Zwiener, itv Coburg, für ihren Beitrag „Erinnerungen – 80 Jahre nach Kriegsbeginn“.

Spezialpreis Kultur, Medien und Kirchen, gestiftet vom Evangelischen Pressever-band für Bayern e.V. (EPV) und dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund (SMB), zum Thema „Fridays for Future – Churches for Future“: Dominik Sarota, Niederbayern TV Passau, für seinen Film „Containering: Jaqueline als moderner Robin Hood unterwegs“.



BLM-Publikumspreise 2020



Erstmals gab es 2020 auch je einen BLM-Publikumspreis für Hörfunk und Fernse-hen. Alle Hörerinnen und Hörer, alle Zuschauerinnen und Zuschauer konnten ihren persönlichen Lieblingsbeitrag im lokalen Radio und TV per Online-Voting an die Spitze zu wählen.

Der BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalfernsehen geht an Paula Werneck, Regional Fernsehen Rosenheim, für „100 Genussorte in Bayern – Acht in der Region“.

Der BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalradio geht an Andreas Nickl von Charivari Rosenheim für „As Wichdigste vom Doag auf Boarisch“.

BLM-Präsident Siegfried Schneider: „Qualität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres lokalen Rundfunks in Bayern – nicht zuletzt, weil er mit seriösem Journalis-mus auch jüngere Zielgruppen erreicht. Diesen Public Value gilt es gerade in Kri-senzeiten zu erhalten und zu stärken. Ebenso wichtig ist gute Unterhaltung, die Menschen brauchen auch Ablenkung, Halt durch ihre Moderatorinnen und Modera-toren. Auf all diesen Feldern sind unsere lokalen Sender top – das zeigen auch 2020 wieder die hochwertigen und kreativen Beiträge unserer BLM-Preise. Allen Gewin-nerinnen und Gewinnern meinen herzlichen Glückwunsch!



Zusammensetzung der Jury



Die Mitglieder der Jury des BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreises sind: Dr. Torsten Rossmann, ehemaliger Geschäftsführer der Welt N24 GmbH (Jury-vorsitz), Detlef Kuschka, Journalist und Coach, Katrin Müller-Hohenstein, ZDF-Moderatorin, Marc Rasmus, Senderchef von Kabel 1, Dr. Florian Schuller, Vorsit-zender des BLM-Fernsehausschusses, Julia Schutz, Programmdirektorin von An-tenne Thüringen, Prof. Dr. Manfred Treml, Vorsitzender des BLM-Hörfunkaus-schusses sowie Philipp Walulis, Fernsehmoderator. Neu im Juryteam sind Car-men Schmaldfeldt, Morningshow-Moderation bei Radio Leverkusen, und Hen-riette Fee Grützner, die bei Radio PSR in Leipzig moderiert und als Moderatorin beim MDR-Fernsehen sowie für ProSiebenSat.1 tätig ist.



Die Gewinnerbeiträge, die Begründungen der Jury und Fotos der Preisverleihung gibt es unter www.blm.de.

(lifePR) (