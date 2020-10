Glückwunsch! Der neue Podcast-Preis im Rahmen des Projekts „Mach Dein Radio“ der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) geht an: „Das erste Mal…der Generationentalk“ der Campusredaktion funklust aus Erlangen. Der mit 500 Euro dotierte Preis für den Podcast-Nachwuchs wurde heute Nachmittag auf der Ausbildungsplattform „Start into Media“ bei den MEDIENTAGEN MÜNCHEN digital verliehen.



Die Podcast-Idee von funklust: Jung und Alt erzählen ganz persönliche Geschichten zum gleichen Thema. So sah ein Konzertbesuch oder der erste Urlaub in der Generation der Großeltern ganz anders aus als bei Studierenden heute. Das Ergebnis überzeugte die Jury: „Wir fanden die Idee sehr originell, weil sie die ältere mit der jungen Zielgruppe vereint, was in Podcasts häufig fehlt“, so Marie Gomez von Energy Nürnberg in der Jury-Begründung. Insgesamt musste die Jury, der neben Gomez auch Sandra Gern (egoFM) und Tina Täsch (BLM) angehörten, zwischen elf kreativen und spannenden Konzepten mit völlig unterschiedlichen Themen von Debatten-Kultur bis zum Künstler-Porträt wählen. Einen Überblick über alle Einreichungen gibt es auf machdeinradio.de.



Begleitend zum Wettbewerb hatte sich der Podcast-Nachwuchs von Dozent und Podcast-Profi Daniel Fiene (Podcast „Was mit Medien“) in vier Webinaren Tipps und Know How für die Entwicklung der Formate holen können. Was macht einen guten Podcast aus? Wie findet man das passende Thema? Und wie wird ein Podcast bekannt? „Das war eine tolle Erfahrung und hat uns bei der Entwicklung super weiter geholfen“, so Nina Bundels, Vorstandsmitglied bei funklust.



Neben dem Podcast-Preis „Word up!“ können bayerische Schulradios aktuell beim Wettbewerb um den „Mach Dein Radio Star 2020“ mit-machen und in folgenden Kategorien einreichen: Youngsters (6 – 12 Jahre), Teens (13 – 19 Jahre) und die P-Seminare der Oberstufe. Die Einreichungsfrist für die Audio-Beiträge der Schulradiogruppen endet am 31. Oktober. Alle Infos dazu gibt es hier.

