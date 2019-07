Pressemitteilung BoxID: 761201 (Bayerische Landeszentrale für neue Medien)

BLM-Verwaltungsrat neu gewählt

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung den neuen Verwaltungsrat der Landeszentrale gewählt. Die neunte Amtsperiode beginnt am 1. November 2019 und dauert fünf Jahre.



Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern und ist für die wirtschaftlichen Angelegenheiten der BLM zuständig.



Der Medienrat hat folgende Personen neu in den Verwaltungsrat gewählt bzw. wiedergewählt:



Für die Gemeinden und Gemeindeverbände:

• Martin Bayerstorfer, Landrat des Landkreises Erding

• Willi Schramm, Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach



Für die Anbieter:

• Alexandra Holland, Geschäftsführerin rt1.media group GmbH

• Willi Schreiner, Geschäftsführer der Absolut digital GmbH & Co. KG



Mitglieder, die weder Gemeinden noch Anbietern zuzurechnen sind:

• Angelika Haas, Steuerberaterin

• Prof. Dr. Johannes Kreile, Rechtsanwalt

• Roland Richter, Architekt

• Stefanie Stalf, Geschäftsführerin, funline Media GmbH

• Susanne Wiegräfe, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin



Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden damit Angelika Haas, Willi Schreiner, Stefanie Stalf und Susanne Wiegräfe.

