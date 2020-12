Die bayernweite Leistungsschau der Bayerischen Architektenkammer – die Architektouren – feiert im kommenden Jahr ihr 25. Jubiläum. Die von einem unabhängigen Beirat ausgewählten Projekte geben am 26. und 27. Juni 2021 wieder spannende Einblicke in neue Vorzeigeprojekte der bayerischen Baukultur.



Noch bis Sonntag, 31. Januar 2020, 24.00 Uhr, können sich Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und Stadtplaner über das Online-Portal der Bayerischen Architektenkammer http://architektouren.byak.de mit ihren in den letzten drei Jahren in Bayern fertiggestellten Projekten für die „Architektouren 2021“ bewerben. „Machen Sie mit! Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, seine realisierten Projekte zu präsentieren. Die Architektouren sind hierfür eine perfekte Gelegenheit! Wir freuen uns deshalb wieder auf viele spannende Einreichungen.“ so Christine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer.



Die Architektouren sind Teil des bundesweiten Tags der Architektur, der sich diesmal unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft!“ präsentiert: Die Gebäude und Räume, in denen wir wohnen, arbeiten, lernen, reisen oder unsere Freizeit verbringen, prägen uns – und wir alle wünschen uns Räume von bestmöglicher Aufenthalts- und Ausdrucksqualität. Architektur, Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur und Stadtplanung sind dabei in doppelter Hinsicht eine wichtige Ressource: Wie wir mit unserem Gebäudebestand in Zukunft umgehen, mit welchen Materialien wir bauen und wie wir Räume gestalten, hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Lebenswelten. Architektur ist zudem dauerhaft – und mit ihrer Gestaltung geht eine große Verantwortung einher: Die Beziehung zwischen Umwelt, Mensch und Raum muss im Mittelpunkt stehen, damit für alle Lebensbereiche gute und nachhaltige Architektur geschaffen wird, die auch zukünftigen Generationen als Ressource dient. Bauen ist deshalb immer auch Gesellschaftsgestaltung.



Am 26. und 27. Juni 2021 werden die von einem unabhängigen Beirat aus allen Einreichungen ausgewählten Projekte der „Architektouren 2021“ ihre Türen öffnen: Planer und Bauherren laden Architekturbegeisterte ein, mehr über ihre Projekte und den kreativen Schaffensprozess zu erfahren. Eintritt frei.



Auslobung “Architektouren 2021” (pdf)

Das Online-Portal der Bayerischen Architektenkammer ist bis zum 31. Januar 2021, 24.00 Uhr, geöffnet: http://architektouren.byak.de



Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet Dipl.- Ing. Architekt Oliver Voitl, Referat Vergabe und Wettbewerb, Tel. 089-139 880-24 oder E-Mail: voitl@byak.de

(lifePR) (