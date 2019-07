Pressemitteilung BoxID: 760827 (BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH)

Drei aktuelle und fünf ehemalige BayBG-Unternehmen unter Bayerns Best 50

Erfolgreiches Wachstum mit Eigenkapital

„Seit Jahren ist die Preisverleihung `Bayerns Best 50´ auch ein Leistungsnachweis der BayBG“, so Peter Pauli, Sprecher der BayBG-Geschäftsführung, zur Prämierung von Bayerns wachstumsstärksten Mittelstandsunternehmen am 22.07.2019 durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Erneut wurden drei aktuelle Portfolio-Unternehmen der BayBG ausgezeichnet: Der Medizintechnik-Spezialist MMM, Mountainbike-Hersteller YT Industries und die Ziegler Group (Holzindustrie).



Weitere fünf ausgezeichnete Unternehmen, darunter zum Beispiel das Nürnberger IT-Unternehmen noris network oder die unterfränkische IFSYS GmbH, wurden über einen längeren Zeitraum mit Beteiligungskapital der BayBG auf ihrem Wachstumsweg begleitet.



Peter Pauli: „Gerade in Phasen starken Wachstums ist Beteiligungskapital ein wichtiger Baustein, der mittelständischen Unternehmen Handlungsspielräume und zusätzliches Finanzierungspotenzial eröffnet. Welche herausragende Bedeutung der Mittelstand Beteiligungskapital zumisst, verdeutlicht eine Studie von PricewaterhouseCoopers. Hiernach sagen 63 Prozent der Familienunternehmer, das beteiligungsfinanzierte Unternehmen überdurchschnittlich wachsen.“



Mit `Bayerns Best 50´ werden die mittelständische Unternehmen ausgezeichnet, die in den zurückliegenden Jahren Mitarbeiterzahl und Umsatz am stärksten steigern konnten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (