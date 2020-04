Pressemitteilung BoxID: 794968 (BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH)

Beteiligungsbestand steigt auf 308,1 Mio. Euro

BayBG veröffentlicht Jahresergebnisse 2018/19 / Pauli: "Wir investieren weiter"

„Mit Neuengagements von 44,7 Mio. Euro ist die BayBG ihrem Anspruch als die führende Beteiligungsgesellschaft für den bayerischen Mittelstand im vergangenen (Vorkrisen-)Jahr erneut gerecht geworden“, so Peter Pauli, Sprecher der Geschäftsführung der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft, München, bei der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018/19. Der Beteiligungsbestand ist leicht auf 308,1 Mio. Euro (Vorjahr: 307 Mio. Euro) gestiegen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro).



Pauli begründete die erneut guten Zahlen auch damit, dass die auf den Mittelstand spezialisierten Beteiligungsgesellschaft nicht nur als Kapitalgeber agiert, sondern ihre Portfolio-Unternehmen, die mit rund 50.000 Mitarbeitern jährlich 11 Milliarden Euro umsetzen, aktiv begleitet und unterstützt: „Diese unterstützenden Leistungen werden von den Unternehmen geschätzt und gewinnen gerade in schwierigen Zeiten zusätzlich an Bedeutung.“



Der Schwerpunkt der Neu-Engagements lag im Geschäftsjahr 2018/19 erneut auf der Finanzierung von Expansionsvorhaben. 24,4 Mio. Euro – mit Einzelengagements zwischen 0,5 Mio. und 4,2 Mio. Euro – investierte die BayBG in Wachstumsunternehmen. Nach diesen Neuengagements beläuft sich der gesamte Beteiligungsbestand dieses zentralen Bereichs der BayBG auf 169,4 Mio. Euro.



Mit Venture-Capital-Investments von 6,2 Mio. Euro finanzierte die BayBG im vergangenen Jahr technologieorientierte Start-ups. Um mittelständischen Unternehmen, die eine familienexterne Nachfolge oder eine Vermögensdiversifikation realisierten, den Fortbestand zu ermöglichen, engagierte sich die BayBG mit 8,5 Mio. Euro bei der Regelung der Unternehmensnachfolge. Das Neuengagement bei Unternehmen in Turnaround- und Restrukturierungssituationen belief sich auf 3,1 Millionen Euro.



Nach den zufriedenstellenden Zahlen des Geschäftsjahres 2018/19 „können wir wegen der seit März eskalierenden Corona-Krise keine belastbare Prognose für das laufende Jahr mehr 2019/20 geben“, so Pauli und stellt gleichzeitig fest: „Wir werden unseren Beitrag zur Überwindung der Krise, die kurzfristig die zentrale Herausforderung für mittelständische Unternehmen und Start-ups darstellet, leisten.“ Mittelfristig werden die Digitalisierung und der Klimawandel wieder in den unternehmerischen Fokus rücken, die BayBG sieht sich für die Begleitung dieser Finanzierungsanlässe mit Risikokapital gut gerüstet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (