Die neue BAVARIA E34 geht im Juli und August auf E-Summer-Tour

Berlin, Travemünde, zwei Mal Bodensee und Speyer: Das sind die fünf Stationen der E-Summer-Tour 2017. Der Star der diesjährigen Tour durch Deutschland und die Schweiz ist die neue Bavaria E34. Die zweite Motoryacht der erfolgreichen E-Line von Bavaria Yachts wird am 23. und 24. Juni ihre Weltpremiere bei den Bavaria Open Days in Giebelstadt feiern.



Werder an der Havel vor den Toren Berlins und Potsdams wird die erste Station der diesjährigen E-Summer-Tour sein. Dort wird die werftneue Bavaria E34 vom 7. bis 9. Juli zum ersten Mal für Probefahrten zur Verfügung stehen. Gastgeber des Berliner E-Summer-Tour-Stopps ist der Allert Marin, Segel- und Motoryachthändler von Bavaria Yachts in dieser Region. Von Berlin geht es für die Bavaria E34 an die Ostsee. In Travemünde liegt die nur etwas kleinere Schwester der erfolgreichen Bavaria E40 am 22. und 23. Juli bei NordOstsee Yachten im Fischereihafen zur Besichtigung am Kai. Und die Bavaria E34 überrascht mit viel Platz.



Auf einer Länge von 10,30 Metern bietet die BAVARIA E34 zwei vollwertige Doppelkabinen, zwei Badezimmer und einen großen Salon mit einem einmaligen 360-Grad-Panoramablick. Mitten im Salon: der zentrale Steuerstand, von dem man während der Fahrt nicht nur einen perfekten Überblick über die Yacht hat, sondern auch mitten im Geschehen ist. Vor dem Steuerstand: die große Pantry und der lange Salontisch für das gemütliche Dinner am Abend. Und hinter dem Steuerstand: das große Cockpit für den Genuss von Sonne und großem Badespaß auf der klappbaren Badeplattform – für einen perfekten Tag auf See. Wer richtig entspannen möchte, findet auf dem Vorschiff eine große Liegefläche für das Sonnenbad.



Gleich zwei Tour-Stopps legt die Bavaria E34 auf dem Bodensee ein, zunächst vom 28. bis 30. Juli beim Yacht-Center in Kressbronn in der Nähe von Friedrichshafen und vom 31. Juli bis 3. August in Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees bei Pro Nautik.



Bei den Antrieben setzt Bavaria Yachts bei der Bavaria E34 auf die bewährten Motoren von Volvo Penta mit 60, 110 und 220 PS. Die Bavaria E34, wie schon die etwas größere Bavaria E40, wird ebenfalls mit dem umweltfreundlichen Dieselelektrischen Hybridantrieb als Option gebaut.



Das große Finale der E-Summer-Tour findet dieses Jahr am 5. und 6. August in Speyer am Rhein statt. Direkt vor der Kulisse der Domstadt wird das Yacht-Center Mannheim als Gastgeber die Kunden und Interessenten der Bavaria E34 zu Probefahrten auf den Rhein führen.



Die extrem einfach und sicher zu fahrende Bavaria E34 gibt es in zwei Versionen, als Sedan oder mit einer Flybridge. Zu Hause auf allen Gewässern – auf Flüssen, Kanälen und vor der Küste – eignet sich die Bavaria E34 gleichermaßen für den anspruchsvollen Eigner wie auch für den hochwertigen Chartereinsatz.



Wer an der E-Summer-Tour teilnehmen möchte, kann sich auf der Webseite von Bavaria Yachts anmelden: www.bavariayachts.com/e34-summer-tour



E-Summer-Tour 2017



22.06.-24.06.: Weltpremiere - Tag der Werft, Giebelstadt

07.07.-09.07.: Allert marin, Havel/Berlin

22.07.-23.07.: NordOstsee Yachten, Ostsee/Travemünde

28.07.-30.07.: Yacht-Center, Bodensee/Kressbronn

31.07.-03.08.: Pro Nautik, Bodensee/Romanshorn

05.08.-06.08.: Yacht-Center Mannheim, Rhein/Speyer









