BAVARIA VIDA 33 - Der neue Daycruiser von BAVARIA YACHTS startet durch

Der erste Daycruiser mit Außenborder von BAVARIA YACHTS geht wie geplant auf Kurs. Die ersten beiden Prototypen schickt das Entwicklungsteam der Giebelstädter Werft jetzt auf die Zielgerade. Im September sind die ersten Testfahrten geplant. Und auch der Name des neuen sportlichen Motorbootes von BAVARIA YACHTS mit und ohne Hardtop steht bereits fest: BAVARIA VIDA 33.





Link zum Download der VIDA 33 Renderings





Nicht nur die Produktion von Segel- und Motoryachten bei BAVARIA YACHTS läuft bis zur Sommerpause im August trotz aller Einschränkung durch die Corona Pandemie auf Hochtouren, auch das Entwicklungsteam der Werft gönnte sich keine Pause. In nur vier Monaten Entwicklungszeit entstand der erste Daycruiser von BAVARIA YACHTS mit Außenborder in Rekordzeit. Jetzt ist das versierte Team von Bootsbauern im Prototypenbau gefragt, die ersten beiden BAVARIA VIDA 33 HT für Testfahrten im September im eigenen Testcenter am Main fertigzustellen. Der Produktionsanlauf der neuen Produktlinie startet ebenfalls nach der Sommerpause.



Gebaut wird die BAVARIA VIDA 33 in einer offenen Version und einer Version mit Hardtop. Zusammen mit dem sportlichen Rumpfdesign, mit eingelassenen Rumpffenstern, ergibt sich die dynamisch elegante Silhouette der BAVARIA VIDA 33. Auch das Vorschiff bietet zwei Layout Varianten. Zur Wahl stehen ein flaches Vordeck mit Platz für eine großzügige Sundbed-Area und eine Lounge-Area am Bug mit Cocktail-Tisch und Platz für bis zu sechs Personen.



Viel Zeit widmete das Entwicklungsteam von BAVARIA YACHTS der Gestaltung des Cockpits. Das Ergebnis: Ein Höchstmaß an Lebensraum durch innovative Ideen und ein Maximum an Nutzungsmöglichkeiten. Zum Lunch lädt die L-förmige Sitzbank mit großem Cockpittisch an Steuerbord ein. Mit wenigen Handgriffen entsteht hier das perfekte Sunbed für die chilligen Momente an Bord der BAVARIA VIDA 33. Der Lunch kommt von der Wetbar an der Backbordseite im Cockpit. Kühlschrank, Gaskocher, Spüle, viel Arbeitsfläche und Stauraum machen die Wetbar zur perfekten Pantry. Für das ausgiebige Badevergnügen steht optional eine hydraulisch absenkbare Badeplattform zur Verfügung.



Bestens vorbereiten auf einen schicken Landgang, kann man sich im geräumigen Bad unter Deck. An einem langen Wochenende bietet unter Deck eine Doppelkoje, die auch als Sitzecke genutzt werden kann, maximalen Komfort. So ist die BAVARIA VIDA 33 nicht nur ein dynamischer Daycruiser, sondern auch der ideale Weekender.



Puren Fahrspaß und die perfekte Kontrolle erlebt man vom Fahrstand aus. Bequem kann man hier zu Dritt die ganze Kraft und Dynamik der BAVARIA VIDA 33 spüren. Zwei 9“ Displays verschaffen einen umfassenden Überblick über die Navigation und alle Systeme an Bord. Für einen kraftvollen und wirtschaftlichen Antrieb sorgen ab Werft Außenbordmotoren von Mercury mit 2 x 150 PS, 2 x V6 200 PS, 2 x V8 250 PS oder 2 x V8 300 PS

