KulturTipps 23. bis 29. Juli 2020

Oberfranken

Geschichte und Geschichten, Schwänke und Legenden, mysteriöse und unwahrscheinliche Dinge, all dies erwartet die Teilnehmer des Rundgangs mit den Bamberger Nachtwächtern, die am Donnerstag, 23.07.2020 ab 19:00 Uhr stattfindet.



Das dritte Konzert der Orgelkonzertreihe, das am Samstag 25.07.2020 ab 12:00 Uhr im Bamberger Dom stattfindet, wird von Martina Fiedler aus Nürnberg gespielt.



Karlsbader Bezirk

Vom 20. bis 26.07.2020 wird der Bürgerverein Domaslav die Jakobskirche in Domaschlag und die zu ihm gehörende Pfarrei in einem friedlichen Tempo hochbringen. Alle Interessenten können sich der Erneuerung anschließen. Die heilige Abschlussmesse findet am Samstag, 25.07.2020 ab 13.00 Uhr statt.



Oberpfalz

Besucher des Clubs Leerer Beutel in Regensburg können sich am Donnerstag, 23.07.2020 ab 19:00 Uhr auf bekannte klassische Swing-, Jazz- und Bossa Nova Klassiker aus dem amerikanischen Songbook freuen, die Steffi Denk und die Band Flexible Friends aufführen werden.



Zum Eröffnungskonzert der 33. Wurzer Sommerkonzerte mit Czech Brass aus Prag haben die sieben Musiker ein schwungvolles Programm im Gepäck: Viele bekannte Melodien zum Schwelgen! Eröffnungskonzert fängt am Samstag, 25.07.2020 um 18:00 Uhr. im Historischen Pfarrhof in Wurz an.



Pilsner Bezirk

Am Samstag, 25.07.2020 findet das Konzert der populären tschechischen Band Čechomor statt. Die bekannte Band stellt schon seit mehr als dreißig Jahren ihren Zuschauern auf originelle Art und Weise die böhmische, mährische und slowakische Volksmusik vor. Jetzt hat man die Möglichkeit, ihre Lieder im Klattauer Sommerkino zu hören. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr.



Vom 28.07.2020 bis 02.08.2020 findet in Schekarschen/Všekary das Festival Atem des Barock – Theaterfestival auf dem Lande statt. Die Wallfahrtskirche Heilige Barbara bietet einzigartige Kulissen für Aufführungen von Künstlern der professionellen Theaterszene an und Besucher können sich auf ein buntes Programm freuen – vom Theater über Konzerte und Fotoausstellung bis zur heiligen Messe.



Niederbayern

Die Künstlerin Tanja Martina Federl verwandelte das Alte Rathaus und den Stadtplatz in Deggendorf in einzigartige Ausstellungsräume. Sie ließ sich von dem größten Plastikstrudel im Pazifischen Ozean inspirieren und präsentiert den Beschauern eine Ausstellung aus und über Plastik.



Südböhmischer Bezirk

Für alle Pferdeliebhaber bereitete die Galerie der Stadt Vodňany eine Ausstellung über Sportpferde vor. Die Fotos stammen vom Linzer Fotografen Walter Kump, einem langjährigen Freund und Mitarbeiter des Fotokreises Vodňany. Die Schönheit und Kraft der Pferdewelt kann man zurzeit in der Säulenhalle im Rathaus kennenlernen.



Renaissance- und Barockmusik kann man am Freitag, 24.07.2020 ab 20:00 Uhr auf dem Kreuzberg in Krumlau bei der Veranstaltung Sommerliche Nocturne genießen. Musik dieser zwei Epochen wird von Šárka Havlíková präsentiert und die Besucher können sich auf eine ganz besondere Atmosphäre freuen, denn das ganze Gelände wird feierlich beleuchtet.

