Oberfranken

Am Sonntag, 20.09.2020 werden im Umweltinformationszentrum Lindenhof in Bayreuth ein Apfelfest und eine Bezirksobstausstellung eröffnet. Neben einer großen Auswahl an Obst und Obstprodukten werden auch Streuobstwiesenführungen angeboten. Das Programm beginnt um 10:00 Uhr.



Karlsbader Bezirk

Die Klosterbibliothek in Eger empfängt am Dienstag, 22.09.2020 ab 19:00 Uhr die talentierten Musikerinnen Sylvia Schelingerová (Flöte) und Amelia Tokarska (Harfe), deren Verbindung einen angenehmen Abend im französischen Geist garantiert.



Oberpfalz

Improvisers Pool setzt sich aus erfahrenen, und in diversen Musikstilen erprobten Musikern der Regensburger Szene zusammen. Die Besucher des Jazz Clubs Leerer Beutel in Regensburg können sich bereits am Donnerstag, 17.09.2020 ab 20:45 Uhr auf ihr improvisatorisch-spontanes Spiel freuen.



Getreide dreschen im Oberpfälzer Freilandmuseum wird ein ungewöhnliches Erlebnis für Junge und Alte sein. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 20.09.2020 um 13:00 Uhr.



Pilsner Bezirk

Einen ganz besonderen Tag voller Aromen, Geschmack und Kreativität kann man am Samstag, 19.09.2020 ab 10:00 Uhr in Pilsen erleben. Die Organisatoren fanden die besten Handwerker und Designer, die sich jetzt im Hof von Pilsner Urquell bei der Veranstaltung Slow market treffen und den Besuchern ein ganz besonderes Erlebnis anbieten.



Sonne im Glas – so heißt das Festival Mini-Brauereien, das zu den ältesten Veranstaltungen dieser Art gehört. Es findet regelmäßig im Brauereihof Purkmistr in Pilsen statt und beginnt am Freitag, 18.08.2020 ab 17:00 Uhr.



Niederbayern

Der Bund Naturschutz in Landshut organisiert am Freitag, 18.09.2020 ab 19:30 Uhr ein Nachtabenteuer mit Fledermäusen. Martin Leitner und Marion Winkler erzählen zuerst über das Leben von Fledermäusen in der Stadt und Landkreis Landshut und dann versuchen sie, diese Tiere mit Spezialgeräten zu orten.



Das Duo Nico Graz & Jan-Peter Itze zeichnet sich durch spielerische Leichtigkeit und kraftvolle Energie aus. Man kann sich darüber in Straubinger Musikkneipe Raven selbst überzeugen. Am Sonntag, 20.09.2020 ab 19:30 Uhr findet hier das Konzert statt, das gut die Freundschaft der beiden Musikanten widerspiegelt. Die beiden erzählen, diskutieren und lachen zusammen und das Publikum darf natürlich mitmachen.



Südböhmischer Bezirk

Die Fotos von Jan Šmíd heben einen hoch über den Kopf und die Fotos von Jana Nebesářová hingegen lassen einen Dinge sehr nahe kommen, die die Besucher mit bloßem Auge nicht sehen können. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 19.09.2020 um 14:00 Uhr im Kultur- und Informationszentrum Nové Hrady statt.



Die Ausstellung Formosa deformitas deformitas bricht die traditionelle Sicht der Geschichte, die in Stilperioden unterteilt ist, und zeigt die seltsame Verwandtschaft von Barock und Kubismus. Diese beiden zeitlich getrennten künstlerischen Ausdrucksformen stellt ab Donnerstag, 17.09.2020 die Südböhmische Aleš-Galerie in Budweis vor.





