Pressemitteilung BoxID: 810136 (Bavaria Bohemia e.V c/o Centrum Bavaria Bohemia (CeBB))

Bayerisch-böhmische Matinee-Reihe am Kulturstadt-Pavillon

Centrum Bavaria Bohemia / Projekt Kulturstadt Bayern-Böhmen

Nach gelungener Auftaktveranstaltung mit bayerisch-böhmischen Musikgruppen aus den sechs Nachbarregionen und der feierlichen Einweihung des Kulturstadt-Pavillons am Schwandorfer Marktplatz erwarten kulturinteressierte Besucherinnen und Besucher bereits am kommenden Wochenende weitere musikalische Highlights.



Der Eröffnungsmonat des Kulturstadtprogramms steht ganz im Zeichen der Musik. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 01.08.2020 ließen namenhafte Bands aus den sechs Nachbarregionen die Schwandorfer Innenstadt in bayerisch-böhmischen Klängen erschallen. Corona-bedingt griff der Veranstalter, das Centrum Bavaria Bohemia aus Schönsee, auf ein dezentrales Veranstaltungsformat zurück. An drei Spielorten im Stadtkern Schwandorfs wurde Musik für jeden Geschmack dargeboten: am Unteren Marktplatz begeisterte die Pilsener Band St. JOHNNY mit Jump-Blues der 50-er Jahre, bevor die Band Bad as We aus der Kulturstadt Bayern-Böhmen 2021, Wunsiedel, mit Eigeninterpretationen des amerikanischen Songwriters Tom Waits für humorvolle Unterhaltung sorgte. Die intensiv gelebte Städtepartnerschaft zwischen Schwandorf und Falkenau an der Eger spiegelte sich unter anderem in einem Auftritt der Punkrockgruppe Eternal Fire aus Falkenau wider, die mit ihren Lied- und Instrumentaleinlagen auch ältere Gäste zum mittanzen bewegte. Als bayerisches Kontrastprogramm trat das Duo Ohrange aus Regensburg mit moderner bayerischer Musik in der Kirchengasse auf. Die weitgereiste Band Couple of Sounds aus Budweis überraschte die Gäste in der Breite Straße mit gefühlvollem Gesang und melodischem Gitarrenspiel. Mit dem symbolträchtigen Namen More than neighbours spielte die Band um Christoph Meier, Leonard Ritschel und Ben Kopfnagel für gut gelaunte Gäste, die es sich mit Picknickdecken rund um die „Schweinderl“-Statue gemütlich gemacht haben.



Nahtlos anknüpfend an den erfolgreichen Startschuss ins Kulturstadtprogramm folgt am kommenden Samstag, den 08.08.2020, die erste Veranstaltung im Rahmen der bayerisch-böhmischen Matinee-Reihe am Kulturstadt-Pavillon. Am Oberen Marktplatz in Schwandorf sorgt das Jazz Velvet Trio aus Pilsen von 10-12 Uhr für musikalische Unterhaltung. Das Trio um die Musiker Zbyšek Brůj, Barbora Brůjová und Marek Novotný begeistert Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem breiten Repertoire von sanften Klängen einer Ballade bis hinzu mitreißenden Swing-Rhythmen. Besucherinnen und Besucher sind herzlich dazu eingeladen es sich in den Außensitzen der umliegenden Gastronomiebetriebe am Marktplatz gemütlich zu machen und sich von einem vielfältigen Weltmusikprogramm der 1920-er und 1950-er Jahre inspirieren zu lassen.



Die Mitarbeiter des Centrum Bavaria Bohemia stehen im Kulturstadt-Pavillon mit vielfältigem Infomaterial über touristische und kulturelle Angebote in den sechs Nachbarregionen, sowie Informationen zum Projekt Kulturstadt Bayern-Böhmen zur Verfügung. Nähere Informationen finden Sie unter www.bbkult.net.

