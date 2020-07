Pressemitteilung BoxID: 807986 (Bauknecht Hausgeräte GmbH)

Mit innovativen Strategien bereit für die Zukunft: Die Bauknecht Hausgeräte GmbH setzt auf smarte Produkte und nutzt digitale Potenziale

Die Bauknecht Hausgeräte GmbH definiert ihre Messepräsenz neu und setzt dabei verstärkt auf die Potenziale der Digitalisierung. Zum Schutz der Gesundheit von Kunden, Partnern und Mitarbeitern wird Bauknecht in diesem Jahr nicht vor Ort an der A30 Küchenmeile im September teilnehmen. Dennoch müssen Handelspartner nicht auf die Präsentation der Neuheiten verzichten: In einem virtuellen Showroom können die Produkte unter dem Motto „Enjoy Home – Cook Smart“ entweder in einem geführten Rundgang oder auf eigene Faust erkundet werden.



Smarte Produkthighlights digital erleben

2020 präsentiert Bauknecht seinen Handelspartnern die Produktneuheiten in einem zeitgemäßen, digitalen Format. „Die Bauknecht Hausgeräte GmbH hat entschieden, nicht an der A30 Küchenmeile im September teilzunehmen”, erklärt Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe. „Da wir bereits vor dem Lockdown unsere Aktivitäten in den digitalen Kanälen deutlich ausgebaut haben, können wir nun unsere Online-Expertise nutzen und unsere Messepräsenz verstärkt auf digitale Formate konzentrieren.“



In einem virtuellen Showroom erhalten Handelspartner einen Einblick in die neue Produktwelt der Marken Bauknecht und privileg. Unter dem Messemotto „Enjoy Home – Cook Smart“ haben sie die Wahl, ob sie in einer geführten Tour oder ganz allein die neuesten Technologien und Funktionen erkunden möchten. Dabei begrüßt Jens-Christoph Bidlingmaier sie herzlich im Rundgang und auch Christian Unger, Vertriebsleiter Küchen- und Möbelhandel Deutschland bei der Bauknecht Hausgeräte GmbH, richtet ein persönliches Wort an die Teilnehmer.



Neue Produkte und Technologien auf der Messe

Durch die digitale Umsetzung der Messe können Teilnehmer die neuen Produkte ganz entspannt kennenlernen. Sie sind zeitlich flexibel und können der Messe von wo auch immer und so oft sie wollen beiwohnen. Im Mittelpunkt des digitalen Messekonzeptes stehen selbstverständlich die neuesten, smarten Produktneuheiten. Eines der Highlights ist hier die Abrundung des Connectivity Sortiments in der Collection.07 mit modernen Backöfen. Außerdem wird die neue elegante BlackLine aus der Collection.09 vorgestellt, sowie die TotalSteam Backöfen aus der Collection.11. Die mit 70 cm extra breiten Einbaukühlschränke mit 400 Litern Nutzinhalt stellen als flexible Raumwunder ebenfalls eine Neuheit auf der Messe dar. Von der Marke privileg erwartet die Teilnehmer der neue Steam Backofen sowie die Geschirrspülerplattform mit ActiveDry.



Herausforderungen gemeinsam bewältigen: Bauknecht ist starker Partner des Küchen- und Möbelfachhandels

Auch während des Lockdowns stand Bauknecht stets in engem Austausch mit seinen Kunden. Deshalb konnte bereits sehr früh gemeinsam an unterstützenden Maßnahmen zum Neustart gearbeitet werden. Zudem verfügt das Team von Bauknecht über langjährige und fundierte Expertise im Bereich der digitalen Medien. Die Kombination aus diesen beiden Faktoren macht Bauknecht nun einmal mehr zum starken Partner des Küchen- und Möbelfachhandels. Das Ergebnis: Ein Konzept, das eine Vielzahl an kundenindividuellen und maßgeschneiderten Aspekten umfasst.



In den vergangenen Monaten hat die Marke Bauknecht ihre Beratungskompetenz zunehmend auch in den neuen Medien unter Beweis gestellt. So erklärt Bauknechts Schulungsleiter Jürgen Schurr in der digitalen Serie „Jürgen checkt’s“ regelmäßig auf persönliche Art und Weise die Bauknecht Geräte, ihre Funktionen und Alleinstellungsmerkmale, inklusive wertvoller Tipps und Tricks rund um alle Produktkategorien.



Wer die Produkte virtuell entdecken, jedoch nicht auf die persönliche Beratung verzichten möchte, erhält alle wichtigen Infos gerne auch persönlich vom Bauknecht Außendienstteam. Kompetente Experten präsentieren die neuen Produkte direkt vor Ort beim Kunden via Laptop oder Tablet. Das spart einerseits Zeit und Geld, zudem verleiht dies der Produktvorstellung andererseits die persönliche Note, die Bauknecht als Unternehmen ausmacht. Auf diese Weise werden nicht nur die langjährigen Partner erreicht, sondern potenziell auch neue Kunden, die nicht nach Gut Böckel gefahren wären. Und natürlich werden auch alle Inhalte aus dem virtuellen Showroom für den Fachhandel nutzbar gemacht.



Neue Impulse und bewährte Formate: Strategie 2021

Für das Jahr 2021 ist die Teilnahme an der Küchenmeile A30 wieder fest eingeplant. Vorgesehen ist unter anderem ein Umbau der Ausstellungsräume in der ehemaligen Wassermühle auf Gut Böckel. Die Arbeiten dafür beginnen bereits Ende September. Außerdem wird das Schulungsprogramm weiter optimiert und es werden kundenindividuelle Händlerveranstaltungen angeboten. „Auch wenn Bauknecht mit dem virtuellen Showroom eine digitale Lösung für die Messepräsenz gefunden hat, ist der persönliche Kontakt und Austausch mit Handelspartnern nicht zu ersetzen. Deshalb freuen wir uns bereits, diese im nächsten Jahr wieder persönlich bei der Küchenmeile A30 begrüßen zu können“, sagt Christian Unger.



Bauknecht Hausgeräte und Whirlpool Corporation

Die 1919 gegründete Bauknecht Hausgeräte GmbH vertreibt Hausgeräte rundum die Themen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen und Gefrieren. Seit 1991 ist Bauknecht Teil der Whirlpool Corporation. Die Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) ist der weltweit führende Großgerätehersteller mit einem Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar, 77.000 Mitarbeitern und 59 Fertigungs- und Technologieforschungszentren im Jahr 2019. Das Unternehmen vermarktet Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit und andere große Markennamen in fast allen Ländern der Welt. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.whirlpoolcorp.com und www.bauknecht.eu.





