Lange Nacht der Ausbildung bei Bauer: junge Menschen frühzeitig begeistern

Bei der „Langen Nacht der Ausbildung“ am Freitag, 21. September konnten interessierte Jugendliche sowie deren Familien und Freunde Bauer einmal hautnah erleben. Wer wissen wollte, welche Ausbildungsberufe es bei dem bayerischen Bau- und Maschinenbauunternehmen gibt oder wie ein erfolgreicher Berufsstart aussehen kann, der erhielt hier Einblicke aus erster Hand. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, junge Menschen frühzeitig für unser Unternehmen zu begeistern und ihnen die mit dem jeweiligen Ausbildungsberuf verbundenen Chancen aufzuzeigen“, so Ausbildungsleiter Gerhard Piske.



Los ging es um 18 Uhr in der Lehrwerkstatt. Neben dem direkten Austausch mit Ausbildern und Azubis konnten die insgesamt rund 250 Besucher auch selbst aktiv werden und an verschiedenen Mitmachstationen ihre Fertigkeiten testen. Ein besonderes Highlight hatten in diesem Jahr die Bauer-Azubis vorbereitet: Zu sehen und auch zum Ausprobieren gab es einen 3D-Drucker, der in eigenständiger Projektarbeit geplant und gefertigt worden war. Kurze Vorträge gaben jeweils erste Einblicke in die Vielzahl an Ausbildungsberufen und die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Per Bus ging es dann schließlich zu einem ganz besonderen Highlight, dem Baumaschinen-Erlebnisabend auf dem Trainingsparcours im Bauer Maschinen-Werk in Aresing, wo die Teilnehmer die Bauer-Bohrgeräte live erleben konnten.

