Was haben Trinkflaschen mit Gesundheit und Corona zu tun?

Trinkflaschen können uns präventiv helfen, auch wenn vor dem neuen Coronavirus keiner immun ist. In der aktuellen Krisenzeit ist es an jedem selbst etwas für seine Gesundheit zu tun und sein Immunsystem so gut wie möglich aufzustellen. Dazu gehören unbedingt der Verzicht auf soziale Kontakte sowie regelmäßiges Händewaschen. Täglich erinnern uns die Medien daran, denn diese Maßnahmen sind essenziell. Darüber hinaus können Sie jedoch auch Ihrem eigenen Körper viel Gutes tun, um die körpereigenen Schutzmechanismen in Takt zu halten oder sogar zu verbessern. Hierzu zählt auch die ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit aus Trinkflaschen. Denn nur mit einem intakten Flüssigkeitshaushalt funktionieren unsere Schleimhäute richtig. Die Schleimhäute wiederrum sind ein wichtiger Schutz für unser Immunsystem. Sie verhindern das Eindringen von Krankheitserregern und sorgen dafür, dass sich die Anzahl der in den Körper eindringenden Viren und Bakterien verringert. Damit stellen intakte Schleimhäute eine natürliche Schutzbarriere vor dem Coronavirus dar und Trinkflaschen ein wertvolles Utensil in unserm Alltag.



Es ist wichtig jeden Tag ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Insbesondere Wasser und Kräutertees eignen sich hierfür hervorragend. Wir empfehlen stets Trinkflaschen gefüllt mit Flüssigkeit bei sich zu führen, um über den Tag seinen Flüssigkeitshaushalt intakt zu halten.



Der Flüssigkeitshaushalt des Menschen variiert und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt diesen mit 1,5 Litern pro Tag an. Das entspricht je nach Größe etwa zwei bis drei Trinkflaschen. Sofern Sie viel schwitzen, Sport treiben oder anderweitig einen erhöhten Flüssigkeitsverlust haben, ist es notwendig diesen zusätzlich zu der oben genannten Menge auszugleichen. Trinkflaschen als ständiger Begleiter sind daher wichtig während des Coronavirus.

Gerade im Winter, wenn es kalt ist, fällt es schwer ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Doch gerade dann ist es umso wichtiger viel zu trinken. Kälte und trockene Heizungsluft beanspruchen unsere Schleimhäute zusätzlich. Kaltes Wasser aus der Trinkflasche ist dann nicht unbedingt das Willkommenste. Jedoch gibt es auch doppelwandige Trinkflaschen mit einer isolierenden Funktion, in welcher Sie einen heißen Kräutertee mit sich führen können.



Für die kommenden Tage ist ein deutlicher Temperaturrückgang vorhergesagt. Bei steigenden Corona-Zahlen sollten wir uns daher auch an die ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit erinnern. Bei jedem Spaziergang, beim Sport zu Hause und natürlich während der Arbeit dürfen Trinkflaschen an unserer Seite nicht fehlen. Bleiben Sie gesund, halten Sie sich mit einfachen Übungen zu Hause fit, ernähren Sie sich ausgewogen und trinken Sie ausreichend. Das sind kleine, aber effektive Maßnahmen, um unser Immunsystem und unsere Schleimhäute auch während der Corona-Krise auf Trapp zu halten. Ein- und doppelwandige Trinkflaschen in großer Auswahl finden Sie bei Adizz ®.

