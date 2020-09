Das legendäre Inselresort Baros Maldives, das am 01. Oktober seine Wiedereröffnung feiern wird, lanciert ein neu-konzipiertes Urlaubs-Paket, das Gäste dazu einlädt durch Cast Away Abenteuer die Rückbesinnung auf die Einfachheit des ursprünglichen Insellebens wiederzuentdecken – und das im Kreise von Familie, Freunden oder dem Partner. Die aktuellen Herausforderungen des Alltags treten dabei weit in den Hintergrund.



Nachdem die jüngsten Ereignisse nicht für alle einfach waren und sich das Leben aus vielerlei Gründen geändert hat, können sich die Gäste auf Baros auf das besinnen, was am wichtigsten ist. Baros lädt dazu ein, das Wesentliche für eine gemeinsame Zeit in der Freiheit einer abgeschiedenen Inselatmosphäre wiederzuentdecken.



Ein Hauch von Cast Away Abenteuer



Baros hat einzigartige, maßgeschneiderte Erlebnisse für Paare, Familien und kleine Freundesgruppen geschaffen, die einen Hauch von Abenteuer versprechen. Das Konzept besteht darin, den Gästen das ursprüngliche Inselleben zu vermitteln. Ihnen Einblicke zu geben, wie es den Maledivern beispielsweise gelang auf abgelegenen tropischen Inseln gut zu leben, bevor moderne Annehmlichkeiten wie Elektrizität und digitale Kommunikation eingeführt wurden.



Das Ocean-to-Table-BBQ-Dinner ist nur eine dieser besonderen Erfahrungen. Gäste sind dazu eingeladen die Beobachterposition zu verlassen und selbst auszuprobieren wie so ein Dinner auf traditionelle Weise auf einer verlassenen Sandbank entstanden wäre. Dazu muss Fisch auf altmodische Weise gefangen und zubereitet werden, bevor er am offenen Feuer im Stil von Insel-Castaways gegrillt wird.



Abenteurer können ihre Überlebens-Techniken erweiterten und erlernen, wie eine Kokosnuss ohne Werkzeug geöffnet und über einem Feuer aus getrockneten Palmblättern und Treibholz gegart wird oder welche Nahrung auf einer verlassenen Insel gefunden werden kann. Interessierte Gäste erfahren dabei auch viel über lokale Pflanzen und Inselheilkräuter.



Dieses spezielle „Reconnect“-Urluabspaket wurde entwickelt, um Gäste in die unbeschwerte Einfachheit des Insellebens eintauchen zu lassen und aufzuzeigen, wie wenig gleichzeitig so viel bedeuten kann und eine willkommene Pause von den besonderen Herausforderungen der heutigen Zeit schafft.



Preis: ab 900 USD inklusive Bootsfahrt mit traditionellem Fischfang, Cooking Class, BBQ-Dinner auf privater Sandbank sowie Cast Away Workshop für 2 Personen.

