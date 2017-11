Drittes Barberyn Resort eröffnet am 1. Dezember 2017

Aller guten Dinge sind drei: Am 1. Dezember 2017 eröffnet das dritte Haus der Barberyn Ayurveda Resorts direkt am Indischen Ozean in Sri Lanka. Das neue Barberyn Sands Ayurveda Resort liegt auf einer Halbinsel nahe Bentota im Südwesten des Inselstaats, rund 80 Kilometer von der Hauptstadt Colombo entfernt. Die Anlage inmitten eines tropischen Gartens bietet 26 komfortable Zimmer und garantiert so persönliche Atmosphäre. Gäste genießen dort – ebenso wie in den beiden Schwesterhotels Barberyn Reef und Barberyn Beach Resort – authentische Ayurveda-Behandlungen, betreut von erfahrenen, einheimischen Ärzten. Yoga, Meditation, Akupunktur und eine speziell auf den einzelnen Heilungssuchenden abgestimmte Ernährung ergänzen das Angebot. Der Urlaubsaspekt kommt dabei nicht zu kurz: So können Unternehmungslustige kostenlos an Touren in die nähere Umgebung teilnehmen, etwa zu einer Schildkröten-Station oder zur UNESCO-Welterbe-Festung der einstigen Holländer-Stadt Galle. 2 Wochen inklusive Ayurveda-Behandlung kosten in der Wintersaison 2017/18 ab 2.030 €/Pers. im DZ. Im Preis enthalten: ayurvedische Vollpension, alle Anwendungen, Heilmittel, ärztliche Betreuung, Akupunktur, Yoga, Meditation, diverse Ausflüge sowie Flughafen-Transfers. Weitere Infos und Buchung unter www.barberynresorts.com, www.barberyn.de

Barberyn Reef Ayurveda Resort

Die Barberyn Ayurveda Resorts sind Vorreiter des Ayurveda-Tourismus in Sri Lanka, Betreiberfamilie Rodrigo wurde wiederholt vom örtlichen Tourismusamt als bester Ayurveda-Anbieter des Landes ausgezeichnet. Seit Dezember 2017 gibt es drei Anlagen: Sowohl das neue "Barberyn Sands Ayurveda Resort" nahe Bentota als auch das "Barberyn Reef Ayurveda Resort" nahe Beruwela und das "Barberyn Beach Ayurveda Resort" bei Weligama liegen an den palmengesäumten Tropenstränden der Südwestküste der Insel. Herzstück ist jeweils das Ayurveda Gesundheitszentrum. Alle drei Hotels bieten eine große Auswahl an Ayurveda-Kuren sowie Yoga und Meditation. Seit 2015 zählt auch ein Dschungel-Refugium zum Barberyn-Repertoire: Das "Diyabubula Art & Jungle Hideaway" konzentriert sich auf Kunst und naturnahe Architektur. Die Lodge mit fünf Gästevillen liegt im Landesinneren.





