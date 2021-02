Bambino Mio Ltd

Bambino Mio wurde 1997 vom Ehepaar Guy und Jo Schanschieff gegründet. Es begann damit Stoffwindeln per Versandhandel von zuhause zu verkaufen. Über 23 Jahre, 3 Kinder, ein MBE, mehr als 100 Unternehmens- und Produktauszeichnungen, ist Bambino Mio Marktführer in der Stoffwindelindustrie und führender Hersteller von wiederverwendbaren Windeln in Großbritannien. Die Produkte sind in über 50 Ländern weltweit erhältlich, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Australien, USA, Portugal, Italien, Spanien und viele weitere.



Die Produkte in Bambino Mios preisgekröntem Sortiment enthält zwei verschiedene Stoffwindelsysteme (die miosolo All-in-One Windel und die mioduo All-in-Two Stoffwindel), außerdem Zubehör, Schwimmwindeln und Töpfchen-Trainingsprodukte.



Bambino Mios preisgekröntes Wickelzubehör ist erhätllich unter anderem bei dm-drogeie markt, Rossmann, Windeln.de, MyToys, Aldi Süd, Amazon und einer Vielzahl an unabhängigen Baby-Fachgeschäften. ¬¬



Bambino Mio wurde auch mit dem prestigeträchtigen "International Trade"-Preis im Rahmen der Queen's Awards for Enterprise in 2020 ausgezeichnet, mit dem der Erfolg innovativer Unternehmen mit herausragenden Leistungen gefeiert wird.



Im Jahr 2019 belegte Bambino Mio den 25. Platz in der SME Export Track 100-Rangliste der Sunday Times, was Bambino Mio als eines der 100 am schnellsten wachsenden Exportunternehmen Großbritanniens auszeichnet. Auch die Financial Times erkannte Bambino Mio als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im Jahr 2019 an und stufte die britische Babymarke in der angesehenen FT1000-Liste ein.



Guy Schanschieff ist der Gründer und Geschäftsführer von Bambino Mio. Im Jahr 2019 wurde Guy bei den NatWest Great British Entrepreneur Awards zum Great British Entrepreneur of the Year (Midlands) und Entrepreneur for Good (Midlands) ernannt. Guy gewann auch den Preis Internationaler Direktor des Jahres bei den IoD-Auszeichnungen, mit denen Direktoren ausgezeichnet werden, die sich durch außergewöhnliche Führungsqualitäten und Governance auszeichnen. Außerdem wurde er bei den LDC Top 50 Awards zu einem der ehrgeizigsten Wirtschaftsführer ernannt. Darüber hinaus wurde Guy 2019 von der Krone zum Deputy Lieutenant ernannt und 2011 wurde Guy für seine Verdienste um die Wirtschaft mit einem MBE in der Ehrenliste der Queens New Year's Honours ausgezeichnet.



Guy Schanschieff engagiert sich auch stark in der von ihm 2003 gegründeten Nappy Alliance, deren Vorsitzender er ist. Die Nappy Alliance ist eine Koalition unabhängiger Anbieter von Stoffwindeln, die besteht, um die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile von wiederverwendbaren Windeln und eine größere Auswahl für neue Eltern zu fördern. Es soll sichergestellt werden, dass die Stimmen der Zentralregierung und der Kommunalverwaltungen gehört werden - insbesondere in einer Zeit, in der die negativen Auswirkungen von Einweg-Kunststoffen hervorgehoben werden und es von entscheidender Bedeutung ist, dass Einweg-Kunststoffabfälle drastisch reduziert werden. Interviews mit Guy Schanschieff sind auf Anfrage erhältlich, wenden Sie sich einfach an lena@bambinomio.com



Bambino Mio glaubt an Windeln, die sich besser anfühlen: besser für Babys, für die Geldbeutel und auch für unseren Planeten. Die Marke wurde entwickelt, um ein Leben lang geliebt zu werden, und stellt Qualitätsprodukte vom Baby- bis ins Kleinkind her, um Einweg-Plastikabfälle zu reduzieren. Ein kleiner Schritt nach dem anderen für eine bessere Welt - ein Windelwechsel nach dem anderen!



Bambino Mio sind eine zweckgerichtete Marke, die glauben, dass Unternehmen Bürger sind, dass Bürger Werte haben und diese Werte sollten die Organisation antreiben.

- UNSEREN PLANETEN SCHÜTZEN - Nachhaltigkeit ist die Wurzel unserer Produkte. Wir produzieren verantwortungsbewusst, stellen Produkte her, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind, und leben nach dem Prinzip: REDUCE. REUSE. REPURPOSE.

- SICH FÜR VERÄNDERUNG EINSETZEN – Bambino Mio arbeitet mit NGOs, lokalen und nationalen Regierungen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um das Bewusstsein für die Vorteile von Stoffwindeln zu schärfen. Bambino Mio ist stolz darauf, ein Mitglied der Nappy Alliance zu sein.

- ZURÜCKGEBEN – Bambino Mio glaubt auch an Windeln, die Gutes tun, um lokale und weltweite Organisationen zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir der Welt um uns herum etwas zurückgeben.



Warum Bambino Mio Stoffwindeln?

- BESSER FÜR BABYS – Ohne Chemikalien und super weich, sorgen sie für den höchsten Komfort für kleine Baby-Popos.

Stoffwindeln bestehen aus super saugfähigem Material und nicht aus chemischen Gelen, wie man sie in Wegwerfwindeln findet. Dieses Material kann zu weniger Hautirritationen führen und Windelausschlag verringern. Studien haben gezeigt, dass Kinder fünfmal häufiger an Windelausschlag leiden, wenn sie mit Einwegwindeln statt Stoffwindeln gewickelt wurden.

- BESSER FÜR UNS – Eltern können €€€ sparen. Selbst wenn nur eine Stoffwindel pro Tag benutzt wird, können Eltern bares Geld sparen.

Eltern können bei der Nutzung von Stoffwindeln bis zu 1000€ sparen und sogar noch mehr, wenn die Windeln bei nachfolgenden Kindern verwendet werden. Selbst beim Wechsel zu einer Stoffwindel pro Tag können Eltern erhebliche finanzielle Einsparungen machen.

- BESSER FÜR UNSEREN PLANETEN - Hilf unserer Umwelt, indem du deinen Plastikmüll reduzierst und Produkte immer wieder verwendest.

Im Durchschnitt verbraucht ein Baby 5.000 Wegwerfwindeln, was 130 Müllbeuteln entspricht.

In Deutschland werden täglich 8 Millionen Wegwerfwindeln weggeworfen, und jede einzelne Wegwerfwindel kann bis zu 500 Jahre brauchen, um sich zu zersetzen.

Reduzieren Sie Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck um 40%, wenn Sie auf Stoffwindeln umstellen.



Für weitere Informationen über Bambino Mio und das Produktsortiment besuchen Sie bitte www.bambinomio.de



Wir sind auch auf Social Media aktiv! Folgen Sie uns online, um noch mehr über Bambino Mio zu erfahren und immer auf dem Laufenden zu bleiben: www.instagram.com/bambinomio; www.facebook.com/bambinomiode