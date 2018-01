Internationale Arena Polo Masters Berlin

Wenn grazile Bewegungen und rasante Spurts von über 70 reinrassigen Argentiniern, geführt von sportlich-eleganten Amazonen und echten Kampf-Kerlen die Arena rocken ist das Sport-Fashion-Faszination in Reinform.



Erleben kann man das live bei den "Internationalen Arena Polo Masters Berlin 2018", dem großen Polo-Sport Auftakt in der D-A-CH-Region, neben den Schneepolo-Turnieren in Kitzbühel und St. Moritz.



Zur schnellsten Mannschaftssportart der Welt treten 8 internationale Polo-Teams mit mehr als 70 Polo-Pferden in der Halle 25 unter dem Funkturm an. Die besten Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, Südafrika, Luxemburg, Japan und Argentinien bieten höchstes sportliches Niveau an drei Tagen - hautnah zum Anfassen. Gespielt wird nach den offiziellen Regeln des Deutschen Polo Verbands (DPV).



Weil die Pferdesport-Messe HIPPOLOGICA in die Internationale Grüne Woche Berlin integriert wurde, wird jetzt hier die Pferdesportsaison mit Reitsport der Extraklasse eröffnet. Das Hallenreitsportevent HIPPOLOGICA steht auch in Zukunft für anspruchsvolles Pferdesportprogramm - als Segment der Grünen Woche.



Zwei Spieler pro Mannschaft treten in den Spielen gegeneinander an. Das Spielfeld ist ca. 60 x 40 Meter groß und damit überall bestens einsehbar für die Zuschauer.



Titelsponsor dieses Sportevents ist das Ostseebad Sellin auf der Insel Rügen, welches Ende September 2018 im 9. Jahr Hot Spot der Beach Polo Szene sein wird - direkt am Sandstrand an der Seebrücke.



Alle Spiele werden in der Halle 25 fachkundig und unterhaltsam moderiert. So erfahren auch Polo-Neulinge, dass jedes Spiel aus 4 Spielabschnitten besteht, die beim Polo "Chukka" heißen und jeweils 6,5 Minuten dauern.



Am Sonntag werden nach dem finalen Chukka in feierlicher Siegerehrung die begehrten Pokale übergeben. Auch das "Best Playing Pony" wird prämiert.



Die traditionelle Polo Players Party findet statt am Samstag, 20. Januar, ab 21:00 Uhr im "Paulsborn" am Grünewaldsee, Hüttenweg 90, 14183 Berlin. Hier treffen sich Besucher, Polo Freunde, Spieler und Organisatoren. Der Eintritt kostet 15,00 EUR pro Person. Ticketinformationen gibt es unter info@baltic-polo-events.de und https://beachpolo.ticket.io/



Die engagierten Sponsoren und Teampaten sind in Berlin:



- Das Ostseebad Sellin auf Rügen

- Le Pomm, der Feinkost Catering Partyservice aus Rostock

- Kensington International, das internationale Schweizer Immobilienunternehmen

- Wizard Textilmanufaktur, der Spezialist für Sporttextilien

- Messe Berlin mit der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018

- Polo Park Seeburg, vor den Toren Berlins in Dallgow-Döberitz

- SGB Sicherheitsgruppe Berlin

- Baltic Polo Events

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren