Pressemitteilung BoxID: 770066 (Bakeify.de)

Lieferdienst Portal für Bäckereien startet Crowdfunding Kampagne

Das auf Bäckereien ausgerichtete Lieferdienst Portal möchte in ganz Deutschland Kunden und Bäckereien zusammenbringen. Um die weitere Entwicklung der Website und App, sowie den Start in den ersten Städten Deutschlands zu finanzieren. Benötigt Bakeify.de mindestens 50000 Euro.



Pitch-Video



https://youtu.be/413TEAqGceU



Schluss mit der Quälerei am Morgen! Bakeify möchte dir zukünftig dein Frühstück liefern. Direkt nach Hause. Und es muss nicht beim Frühstück bleiben. Am Nachmittag kommt Besuch und du brauchst noch ein paar Stücke Kuchen? Kein Problem. Kümmere du dich um die Organisierung des Kaffeklatsches, Bakeify liefert dir deine Kuchenstücke direkt nach Hause!



Wer kennt es nicht?

Man wacht am Wochenende mal wieder völlig verschlafen auf und hätte richtig Lust auf ein reichhaltiges und entspanntes Frühstück mit frischen Brötchen und Croissonts.



Da gibt es nur einen Haken

Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, müsste man nun aufstehen und den unbequemen Weg zum Bäcker machen – bei diesen Gedanken vergeht einen dann doch ganz schön schnell die Lust.



Doch jetzt kommt Bakeify!

Bakeify löst dieses Problem. Öffne einfach innerhalb weniger Sekunden die Bakeify App und wähle deine Lieblingsbäckerei aus. Anschließen kannst du deine Leckereien in den Warenkorb legen und die Bestellung abschließen. Wenig später bringt dir ein Bakeify Lieferant dein frisches Gebäck und dem traumhaften Frühstück steht nichts mehr im Weg.



Das Crowdfunding



Bakeify.de benötigt mindestens 50000 Euro um die Technologie weiterzuentwickeln und in den ersten Städten an den Start zu gehen. Wenn du dein Frühstück zukünftig auch nach Hause geliefert bekommen möchtest, dann Unterstütze Bakeify mit einem kleinen Betrag.



Zum Crowdfunding: https://www.kickstarter.com/projects/fabianbudde/bakeifyde-die-online-backerei

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (