Azubi-Kennenlerntag bei der Bäckerei Mareis

Die Bäckerei Mareis hat am Mittwoch einen Azubi-Kennenlerntag veranstaltet. Damit die neuen und die älteren Lehrlinge auch außerhalb von Backstube, Büro und Bäckereicafé Zeit miteinander und mit den Ausbildern verbringen und so noch leichter zu einer Einheit zusammenwachsen, hatten Ausbildungsleiterin und Filialbetreuerin Maria Diaz und Personalleiterin Edith Ludwig ein Teamkochen in der Kochwerkstatt Vilsbiburg organisiert.



Die Auszubildenden in den Bereichen Systemgastronomie, Verkauf, Backstube und Büromanagement blieben bei der Exkursion mit den Ausbildern Oliver Klatte (Verkauf/Systemgastronomie) und Christoph Simmel (Backstube) ganz auf Mareis-Linie: Mit Küchenmeister Thomas Reichl verarbeiteten sie beste Zutaten in Handarbeit zu einem raffinierten Essen. „Die meisten von uns arbeiten täglich mit hervorragenden Nahrungsmitteln, aber es ist wichtig, auch einmal über die eigene Produktpalette hinauszublicken“, sagte Diaz.



An diesem Nachmittag drehte sich für den Mareis-Nachwuchs ausnahmsweise nicht alles um das Beste aus Korn, Wasser, Luft und Feuer, sondern um Pasta in drei verschiedenen Varianten. Zum Dessert kamen die Konditoreifreunde beim halbflüssigen Schokoladenkuchen auch noch fachlich auf ihre Kosten. „Wir legen großen Wert darauf, das Zwischenmenschliche im Unternehmen nicht außer Acht zu lassen“, sagte Ludwig. „Bei gemeinsamen Aktivitäten entstehen die persönlichen Bindungen, durch die der Arbeitsalltag für alle angenehmer und einfacher wird. Das ist das beste Rezept für ein erfolgreiches Miteinander.“



Zwei Azubis haben bislang im neuen Ausbildungsjahr ihr Berufsleben in der Bäckerei Mareis begonnen. Beim Kennenlerntag dabei war auch eine künftige Auszubildende aus Afghanistan, die demnächst in die Lehre starten soll. Insgesamt absolvieren aktuell acht Jugendliche ihre Ausbildung im Unternehmen. Die Bäckerei Mareis mit Sitz in Vilsbiburg hat 190 Mitarbeiter, die neben der Verwaltung und Backstube in Vilsbiburg in 14 Filialen in Vilsbiburg, Landshut und Ergolding tätig sind. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität in Produktion und Ausbildung und wurde dafür unter anderem mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis, dem Best Business Award und dem Ausbildungsoskar der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Nähere Informationen gibt es unter www.mareis.com.





