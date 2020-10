Obwohl mit unserem Hygienekonzept ein Besuch im BADISCHEN STAATSTHEATER sehr sicher ist, werden gemäß dem gestrigen Beschluss der Ministerpräsident*innen vom 2.11. bis 30.11. alle Theatervorstellungen untersagt.



Generalintendant Peter Spuhler betont: „Die Sicherheit unseres Publikums und der Belegschaft hat für uns oberste Priorität. Wir wollen helfen, die Pandemie einzudämmen, auch wenn es uns schmerzt, unsere Türen bis Ende November schließen zu müssen. Die Theater in ganz Deutschland sind aus unserer Sicht sichere Orte, Dank der ausgefeilten Hygienekonzepte, in die wir viel Zeit und Sorgfalt investiert haben. Die Einstellung des Vorstellungsbetriebes trifft uns als Kulturinstitution insofern hart. Ich bedanke mich bei unserem treuen Publikum für Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Meinen Mitarbeiter*innen und Mitarbeitern danke ich für Ihren unermüdlichen Einsatz für unser Theater, vor und hinter den Kulissen“.



„Wir hoffen, in der ersten Jahreshälfte 2021 möglichst viele dieser Vorstellungen nachholen und unseren Abonnent*innen und allen, die Karten für Vorstellungen im November gebucht haben, anbieten zu können. Wir halten zusammen, wir sehen uns wieder“, so Johannes Graf-Hauber, Geschäftsführender Direktor am BADISCHEN STAATSTHEATER. Die Einstellung des Spielbetriebs betreffe alle Spielstätten und Veranstaltungsorte des Theaters.



Erworbene Eintrittskarten bis einschließlich 30.11.2020 werden automatisch storniert und in einen Gutschein umgewandelt. Diesen sendet der Kartenservice des STAATSHTEATERS per E-Mail oder postalisch zu. Auf Wunsch erstattet das STAATSTHEATER auch den Kartenpreis zurück. Das Team des Kartenservice ist wie gewohnt telefonisch unter 0721/933333 zu erreichen oder per E-Mail an kartenservice@staatstheater.karlsruhe.de für sein Publikum da! Über das Programm für Dezember und die fortlaufende Spielzeit informiert das STAATSTHEATER sein Publikum schnellst möglich zu einem späteren Zeitpunkt.



Das STAATSTHEATER KARLSRUHE bietet am 30.10. noch große Oper: Die Wiederaufnahme von Verdis La Traviata wird am Freitag um 19 Uhr konzertant mit dem Opernensemble stattfinden. Auch das 1. Sonderkonzert der BADISCHEN STAATSKAPELLE unter der Leitung von Generalmusikdirektor Georg Fritzsch wird am Sonntag den 1.11. im Konzerthaus stattfinden und den treuen Konzert-Abonnenten den versprochenen Beethoven-Marathon bieten.

