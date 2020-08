Pressemitteilung BoxID: 811099 (Badischer Fußballverband e.V.)

FÜR EUCH. BEI EUCH. - bfv-Club-Berater bieten individuelle Hilfe an

Ab sofort bietet der Badische Fußballverband (bfv) seinen Vereinen durch das Projekt „Club-Berater“ noch intensivere und individuelle Unterstützung direkt an der Basis. Die Besuche unserer Club-Berater bei den Vereinen sind für diese komplett kostenlos.



In den Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden steht ab sofort mit Karl Werner, Joachim Fellhauer und Marcel Martin, jeweils ein Club-Berater zur Verfügung, der von den Vereinen kostenlos angefordert werden kann. Die Themenauswahl für die Besuche der Club-Berater liegt ganz individuell in der Hand der Vereine. Bei den Vor-Ort-Besuchen unserer Club-Berater informieren sie über die zahlreichen zentralen und dezentralen Verbandsangebote außerhalb des Spielbetriebs, stehen beratend bei individuellen Herausforderungen zur Seite und zeigen auf, welche Angebote der jeweilige Verein zu seinem Vorteil in Anspruch nehmen kann.



Unsere Club-Berater stellen sich vor



Region Odenwald:



Karl Werner

Heimatverein: SV Waldwimmersbach 1930 Ehrenämter im Verein: 2. Vorstand, Jugendleiter und FSJ Einsatzstellenleiter



E-Mail: karl.werner@badfv.de

Telefon: 0151-70609452 (Mo.-Fr., ausschließlich ab 17 Uhr)



Motivation: "Ich weiß um die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung und möchte dieses Wissen gerne vermitteln. In Kooperationen zwischen Verband und Vereinen geht es darum, die Zukunft des Fußballs zu bestimmen und eine gute Strategie für ihn zu erarbeiten. Dabei will ich helfen und wichtige Bereiche, wie das Ehrenamt, gezielt fördern. Getreu dem Motto: Der Verband, das sind wir alle – We’ll never walk alone."



Region Rhein-Neckar:



Joachim Fellhauer

Heimatverein: Spvgg 06 Ketsch Ehrenämter im Verein: Abteilungsleiter Fußball, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederverwaltung



E-Mail: joachim.fellhauer@badfv.de

Telefon: 0178-8818758



Motivation: "Im Fußball durfte ich schon einiges erleben und habe somit viele besondere Erinnerungen. Diese möchte ich gerne teilen, um auch andere an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Dafür steht für mich die Weiterentwicklung der gesellschaftlich so wichtigen Vereinsarbeit im Zentrum."



Region Mittelbaden:



Marcel Martin

Heimatverein: SV 1946 Tiefenbach

Ehrenämter im Verein: Jugendleiter, Jugendtrainer, Schiedsrichter



E-Mail: marcel.martin@badfv.de

Telefon: 0163-6849834



Motivation: "Ich freue mich bereits auf die vielen Gespräche mit Vereinsverantwortlichen in Mittelbaden und sehe mich als Vermittler und Problemlöser. Vermittler zwischen den Vereinen und dem Verband als Dienstleister sowie Problemlöser mit dem Auge für die aktuellen Sorgen und Nöte der Vereine. Hier Unterstützung in alle Richtungen anzubieten wird sicherlich herausfordernd aber auch lehrreich und profitabel für alle Beteiligten."



Das Projekt Club2024



Mit dem Projekt „Club2024“ bauen der DFB und die 21 Landesverbände eine ganzheitliche Vereinsentwicklung auf. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung des Ehrenamts unserer Vereinswelt, damit wir auch in Zukunft in Deutschland auf eine breite Vereinsbasis bauen können. Mit dem Projekt sollen die Ehrenamtlichen in unseren Vereinen bei ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt und ihnen passgenaue Angebote der Landesverbände sowie des DFB vorgestellt werden. Darüber hinaus unterstützen unsere Club-Berater Vereine, die aktiv an der Weiterentwicklung ihres Vereins arbeiten wollen. Wo sehen Sie ihren Verein beispielsweise in den nächsten fünf Jahren? Welche Art Verein wollen sie sein? Der Amateurfußball-Kongress 2019 in Kassel hat abermals gezeigt, dass der direkte Kontakt zu unseren Vereinen von enormer Bedeutung ist. Der Besuch der Vereine durch unsere Club-Berater ist daher der zentrale Baustein des Projektes „Club2024“.



Der bfv ist einer von 12 Landesverbänden, die das Projekt Club-Berater*in im Rahmen des DFB-Masterplans ab 2020 als Pilot umsetzen.



Alle Infos rund um das kostenlose Angebot sowie das Formular zur Anmeldung finden Sie unter www.badfv.de/club-berater

