BADEPARADIES SCHWARZWALD weiterhin auf Erfolgskurs

Das BADEPARADIES SCHWARZWALD ist weit über die Grenzen des Hochschwarzwaldes hinaus bekannt. Seit über 7 Jahren bietet es mit seinem vielfältigen und einzigartigen Angebot, das von Spaß und Action bis hin zu Erholung, Gesundheit und Wellness reicht, für jede Zielgruppe das perfekte Freizeitangebot. Auf mittlerweile mehr als 15.000m² erwartet die Gäste an 365 Tagen im Jahr ein Urlaubsparadies der Superlative, das bereits mehrfach zum besten Erlebnisbad ausgezeichnet worden ist.



Trotz der immensen Baumaßnahmen im vergangenen Jahr besuchten weit über 700.000 Gäste das BADEPARADIES SCHWARZWALD. Seit der Eröffnung im Dezember 2010 erfreut sich das beeindruckende Erlebnis- und Wellnessbad einer stetig wachsenden Nachfrage bei seinen Gästen und so besuchten bereits ca. 4,5 Millionen Menschen das „Paradies“ im Hochschwarzwald.



Dank der enormen Nachfrage und der immer weiter steigenden Attraktivität und Beliebtheit des Standortes im Hochschwarzwald, hat sich die Gesamtfläche des BADEPARADIES SCHWARZWALD Ende 2017 nahezu verdoppelt. Mit einer Investition von mehr als 35 Millionen Euro wurden die neuen Bereiche Galaxy FUN und die neue SPA- und Vitalwelt PALAIS VITAL pünktlich zu Weihnachten, nach einer fast zweijährigen Bauzeit, für die Gäste eröffnet. Mit der größten Erweiterung in der noch jungen Unternehmensgeschichte konnten über 100 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden und zusammen mit den Angestellten bei den Dienstleistungspartnern sind im BADEPRADIES SCHWARZWALD nun über 300 Menschen beschäftigt.



Vor allem die neue textilfreie SPA- und Vitalwelt PALAIS VITAL bietet seinen Gästen auf über 5.000 m² mit acht thematisierten Saunen, sechs „Vital-Pools“ mit wunderschönem Panoramablick, einer großzügigen „Vital-Lagune“ mit Poolbar und ca. 34 °C Wassertemperatur ein traumhaftes Urlaubsfeeling unter echten Karibikpalmen. Einmalig in der Region ist die VENUS SKY LOUNGE, eine exklusive SPA- und Vitallounge ausschließlich für Damen. Hier bieten unter anderem zwei liebevoll eingerichtete, exklusive Saunen, zwei „Panorama-Vital-Pools“ und eine großzügige Ruhe-Oase viel Platz, damit die weiblichen Besucher sich ungestört entspannen können.



Die erfolgreichste und besucherstärkste Weihnachtsaison seit der Eröffnung im Jahr 2010 hat die Verantwortlichen in der Entscheidung bestätigt, die neuen Bereiche trotz des tragischen und schwer zu verkraftenden Verlustes von Josef Wund kurz vor Weihnachten noch für die Gäste fertig zu stellen. Der Inhaber, Visionär und Betreiber des BADEPARADIES SCHWARZWALD starb am 14. Dezember 2017 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Ravensburg.



„Die letzten Wochen waren für uns alle sehr emotional und auch unglaublich belastend. Nach Rücksprache mit der Familie von Herrn Wund haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, dass wir trotz des schrecklichen Unglückes alles Menschenmögliche daransetzen werden, dass wir die neuen Bereiche und Attraktionen rechtzeitig vor Weihnachten unseren Gästen zur Verfügung stellen möchten. Wir alle waren der festen Überzeugung, dass dies im Sinne von Herrn Wund gewesen wäre“ sagt Jochen Brugger, Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung im BADEPARADIES SCHWARZWALD.



Während den Weihnachtsferien waren zum Teil weit mehr als 5.000 Gäste pro Tag im BADEPARADIES SCHWARZWALD, was die Notwendigkeit der Erweiterungen nochmals unterstreicht. Vor allem an den besucherstarken Tagen stieg die Verweildauer nach Angaben des Betreibers zum Teil auf deutlich über 6 Stunden, was durchaus ein Beleg für die Beliebtheit der Angebote ist. „Früher sind die Gäste an den sehr gut besuchten Tagen nicht so lange bei uns geblieben. Mit unseren neuen Bereichen und Attraktionen ist die Atmosphäre nun aber auch an den sehr gut besuchten Tagen entspannt, so dass unsere Gäste länger bei uns bleiben und die Angebote ungestört genießen können.“, erläutert Brugger die Erfahrungen während der Weihnachtssaison.



Diese positive Resonanz hängt aus Sicht von Brugger jedoch auch ganz entscheidend mit einem anderen Faktor zusammen. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den Tagen nach dem Unglück von Herrn Wund und auch während den Weihnachtsferien eine unglaubliche Energieleistung erbracht, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Das ganze Team im BADEPARADIES SCHWARZWALD und auch unsere Partner in den Bereichen Gastronomie und Reinigung genießen meinen höchsten Respekt, meine tief empfundene Wertschätzung und meinen herzlichen Dank“ so Brugger weiter.



Auch wenn die neuen Bereiche von den Gästen mit großer Begeisterung genutzt werden, so geht die Arbeit in den kommenden Wochen und Monaten weiter. „Wir arbeiten intern weiter mit Hochdruck daran, dass wir zeitnah die noch fehlenden Punkte für unsere Gäste fertigstellen werden. Hierbei spielen die ersten konstruktiven Rückmeldungen hinsichtlich der neuen Bereiche für uns natürlich eine entscheidende Rolle.“ beschreibt Brugger das weitere Vorgehen. Neben den weiteren Planungen in Bezug auf die Angebotserweiterung und deren Optimierung wird, laut Brugger, auch die Verarbeitung des tragischen Verlustes von Herrn Wund ihn und sein ganzes Team sicherlich noch eine Zeitlang beschäftigen.

