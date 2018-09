Der Energie von Morgen auf der Spur

Fossile Ressourcen wie Erdöl, Erdgas oder Kohle sind endlich. Gleichzeitig fahren immer mehr Menschen mit dem Auto, kaufen Elektrogeräte oder nutzen das Flugzeug, wodurch immer mehr Energie und Ressourcen gebraucht werden. Was können wir tun, um unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu überwinden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um Nachhaltigkeit und Energiewende gibt die Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg. Das zweistöckige Expeditionsmobil der Baden-Württemberg Stiftung ist von Dienstag, 11. September, bis Donnerstag, 13. September 2018, in Stuttgart an der Lindenrealschule zu Gast. Am Samstag, 15. September, öffnet das Expeditionsmobil anlässlich der Energiewendetage Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Schlossplatz seine Türen.



Alle Interessierten können die Expedition N auf dem Schulhof der Lindenrealschule am Mittwoch, 12. September, von 13.45 bis 15 Uhr auf eigene Faust erkunden. Vorträge informieren am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8.35 bis 9.35 Uhr im Kunstraum der Schule über das Thema „Nachhaltigkeit – Was ist das eigentlich?“. Geführte Ausstellungsrundgänge ergänzen das Programm der Expedition N an der Lindenrealschule.



„‘Zero-Waste‘-Bewegung, Leitperspektive ‚Bildung zur nachhaltigen Entwicklung‘ oder die Agenda 2030 der UN: das Thema der Nachhaltigkeit wird sowohl privat als auch bildungspolitisch und global viel diskutiert“, erklärt Lehrer Johannes Kraft. „Wir haben letztes Jahr bereits einen tollen Einblick in die neuesten Entwicklungen durch das Expeditionsmobil erhalten und möchten den nächsten Klassen diese Möglichkeit geben. Die aktuellen Entdeckungen und Forschungsprojekte, die im Expeditionsmobil vorgestellt werden, sind einmalige Chancen, unseren Schülern nachhaltige Themen nahezubringen. Mit der Expedition N möchten wir diese Thematik mehr in den Fokus rücken und das nachhaltige Denken der Jugendlichen weiter fördern.“



Energiewendetage 2018: Offene Tür auf dem Stuttgarter Schlossplatz



Unter dem Motto „Was tun? Was tun!“ finden am 15. und 16. September 2018 die 12. Energiewendetage Baden-Württemberg statt. Lokale Veranstalter im ganzen Land sind aufgerufen, mit Aktionen, Projekten, Messen und Tagen der offenen Tür die Energiewende erlebbar und begreifbar zu machen. Bürgerinnen und Bürger können sich zu den unterschiedlichsten Aspekten rund um die Themen erneuerbare Energien, Versorgungssicherheit, Energieeffizienz und Klimaschutz Informationen und Tipps holen, um selbst Teil der Energiewende zu werden.



Die Expedition N macht anlässlich der Energiewendetage am 15. September auf dem Stuttgarter Schlossplatz Station und lädt dort kleine und große Besucherinnen und Besucher dazu ein, das Expeditionsmobil von 11 bis 16 Uhr zu erkunden. Im Obergeschoss regt das „Nachhaltigkeitskino“ zum Thema „Energiewende – Was tun? Was tun!“ zum Nachdenken und Umdenken an. Der Eintritt ins Expeditionsmobil ist frei.



Nachhaltigkeit und Energiewende auf 100 Quadratmetern



Welchen Beitrag können private Haushalte, Energieversorger, Unternehmen und Kommunen zum Gelingen der Energiewende in Deutschland leisten? Das können Besucher im Expeditionsmobil herausfinden, indem sie einen Perspektivwechsel wagen und die Energiewende aus der Sicht der Verbraucher, Versorger und Verwalter kennenlernen. In der Ausstellung der Expedition N mit über zwanzig Exponaten ist anfassen, ausprobieren und mitmachen gefragt: Das Knallgas-Exponat demonstriert das Funktionsprinzip der Elektrolyse, im energieeffizienten Modellhaus können Besucher auf die Suche nach Energiefressern im Haushalt gehen und beim interaktiven „Netzspiel“ können bis zu sechs Mitspieler virtuelle Energie „erkurbeln“ und für Staubsauger, Küchengeräte oder Musikanlage nutzen – doch Achtung, wird mehr Energie verbraucht als vorhanden ist, kommt es zum „Blackout“! Im Obergeschoss zeigt das „Nachhaltigkeitskino“, warum es sich lohnt, für einen nachhaltigeren Umgang mit Umwelt und Klima einzutreten.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert - und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren