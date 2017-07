15 Millionen Fluggäste nutzten seit Bestehen des zivilen Flugverkehrs den FKB für Ihre Reisen!

Jubiläumspassagierin Manuela Wilhelm aus Birkenfeld bei Pforzheim, wollte gerade mit ihrem Partner Ralf Leitl für den Eurowings Flug EW 6805 nach Palma de Mallorca einchecken, als sie von Eric Blechschmidt, Bereichsleiter des Profit Center Verkehr am FKB und Elke Fleig, Abteilungsleiterin Marketing / Unternehmenskommunikation überrascht wurde:



Die Jubiläums-Passagierin durfte sich über einen Eurowings-Fluggutschein für zwei Personen für die Strecke FKB - Hamburg - FKB freuen, der mit einem Gutschein für eine Hafenrundfahrt in Hamburg sowie weitere zur Reise passende Präsente vom Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) ergänzt wurde.



Eurowings Geschäftsführer Oliver Wagner zum Jubiläum: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden einen weiteren Meilenstein feiern zu können und den 15 Mio. Passagier des FKB an Bord der Eurowings zu begrüßen.“



Für das Gesamtjahr 2017 prognostiziert Eric Blechschmidt "rund 1,2 Millionen Fluggäste" und Elke Fleig erwartet "mit Blick auf die sechs neuen Winterziele (Edinburgh, Eilat Owda, Lissabon, Palma de Mallorca, Sevilla, Tel Aviv, Thessaloniki, Warschau-Modlin) eine weitere Steigerung der Passagierzahlen 2018."

