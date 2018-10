babymarkt.de erweitert die Geschäftsführung

Roland Zacharias verstärkt die Geschäftsführung der Tengelmann-Tochter babymarkt.de. Als vierter Geschäftsführer komplettiert Roland Zacharias das einstige Geschäftsführer-Trio, bestehend aus Bastian Siebers (Vorsitzender), Sven Bogatzki und Bastian Salewsky. Als neuer CFO steuert Roland Zacharias bei babymarkt.de die Bereiche Finanzen und Accounting sowie Customer Care. Bastian Siebers leitet weiterhin als Vorsitzender der Geschäftsführung die Bereiche IT, Projektmanagement, Personal, Logistik, Business Intelligence sowie das China-Geschäft, während Sven Bogatzki für das Produktmanagement und die sechs babymarkt.de-Filialen zuständig ist. Der Online-Vertrieb und damit die Bereiche Shop Management, Grafik, Marketing und International fällt nach wie vor in den Verantwortungsbereich von Bastian Salewsky. Vor dem Wechsel zu babymarkt.de war Roland Zacharias Geschäftsführer der Netto E-Stores (NeS GmbH), die bis 2017 unter dem Namen Tengelmann E-Stores GmbH betrieben wurde – unter anderem gehören die Online-Shops Netto-Online, Plus.de und GartenXXL dieser Gesellschaft an. Bastian Siebers war bis 2016 parallel zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der babymarkt.de GmbH ebenfalls als CEO für die Tengelmann E-Stores GmbH beschäftigt – der neue CFO ist im Tengelmann-Konzern und speziell bei babymarkt.de folglich kein Unbekannter. „Mit Roland Zacharias verstärken wir unsere Geschäftsführung um einen sehr erfahrenen Kollegen – von seinem umfangreichen E-Commerce-Know-how und seinen Kenntnissen, insbesondere im Finanzbereich, wird babymarkt.de mit Sicherheit profitieren. Ich freue mich sehr, dass wir Roland für uns gewinnen konnten und bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm unser Ziel, die europäische Online-Marktführerschaft, erreichen werden“, so Bastian Siebers, CEO der babymarkt.de GmbH.

babymarkt.de GmbH

Die babymarkt.de GmbH (https://www.babymarkt.de) mit Hauptsitz in Dortmund ist der führende Online-Fachmarkt für Baby- und Kinderartikel in Deutschland. Das digitale Unternehmen ist national sowie international stark auf Wachstumskurs - neben Deutschland ist babymarkt.de in insgesamt 14 Ländern vertreten. Das Unternehmen betreibt außerdem sechs Filialen. babymarkt.de wurde bereits zum dritten Mal in Folge als bester Online-Shop in der Kategorie "Baby- und Kleinkindausstattung" ausgezeichnet und ist laut dem Wirtschaftsmagazin "Der Handel" "Deutschlands Top-Händler 2018".