Lacon Electronic siegt bei zweiter B2SOCCER Auflage in Köln

Zweites INDOOR B2SOCCER Köln in der SPORT OASE Wesseling ein voller Erfolg – Zwölf Firmenmannschaften der Region erleben gemeinsam einen actionreichen Fußballtag. Die Lacon Electronic GmbH aus München kann sich trotz der weitesten Anreise die Firmenfußballkrone am Mittelrhein sichern.



Am Samstag, 25. November, war die SPORT OASE Wesseling Schauplatz der zweiten Auflage des INDOOR B2SOCCER in der Domstadt. Zwölf Mannschaften waren angetreten, um mit Kollegen, Kunden und Partnern ein tolles und unvergessliches Fußballturnier zu erleben, mit anderen Firmenteams ins Gespräch zu kommen und dabei den ein oder anderen Kontakt zu knüpfen. Nach rund fünf Stunden voller packender Begegnungen und Fußball sowie Teambuilding pur stand die Mannschaft der „Lacon Electronic GmbH“ als Sieger fest. In einem hochdramatischen Finale setzte sich der spätere Champion wahrlich in letzter Minute gegen das Team der Stadtwerke Wesel GmbH mit 5:4 durch. Bereits in der Vorrunde lieferten sich beide Unternehmen ein spannendes Duell.

Als beste Firmenmannschaft des Kölner Turniers wird das Team Lacon, dank einer kostenlosen Wildcard, beim großen Finale der B2SOCCER Saison 2017/2018 in München antreten. Außerdem dürfen sich die Firmenkicker über einen Gutschein für ein Teamevent bei LaserTag Köln freuen. Der Frust über die Niederlage im Finale war beim unterlegenen Team „Stadtwerke Wesel“ schnell verflogen, als die Firmenkicker als zweiten Preis Tickets für ein Heimspiel der Kölner Haie in Empfang nehmen durften.



„Fahrdienst am Rhein“ entscheidet kleines Finale für sich



Auch auf den Drittplatzierten wartete ein attraktiver Preis. Deshalb freute sich das Team „Fahrdienst am Rhein“ riesig über den 5:4-Erfolg im kleinen Finale gegen die Vorjahressieger des „rahm Zentrum für Gesundheit“, der mit einem Gutschein für das JUMP House Köln prämiert wurde. Auch das Spiel um Platz Drei war eine Neuauflage des Gruppenduells in der Vorrunde. Während der Titelverteidiger in der Gruppenphase deutlich die Nase vorne hatte, (9:3) behielt der Fahrdienst am Rhein das glücklichere Ende für sich.



Spaß und Teambuilding im Vordergrund



Die Events der B2SOCCER Firmenfußballserie bedeuten aber allen voran Spaß, Abwechslung und Teambuilding durch Fußball pur, auf und abseits der Felder. Neben dem perfekt organisierten sportlichen Ablauf durch das eingespielte B2SOCCER-Team, wurde durch den Powerschuss und der kostenfreien Relax Zone in der SPORT OASE Wesseling ein attraktives Rahmenprogramm geboten, bei dem auch alle Zuschauer und Gäste voll auf ihre Kosten kamen. Des Weiteren bekommt jede Mannschaft im Starterfeld als Erinnerung an den Event ihr persönliches Teamfoto zugesendet. Zusätzlich erhielten die Firmenmannschaften einen kompletten Satz Aufwärmshirts von B2SOCCER Ausrüster owayo am Turniertag bei der Begrüßung überreicht.



Jetzt noch für weitere Events in ganz Deutschland und Österreich anmelden



Wer bei der INDOOR B2SOCCER-Premiere in Köln nicht dabei sein konnte, hat in der Saison 2017/2018 bei vielen weiteren Events noch die Möglichkeit eine Firmenfußballmannschaft in Deutschland und Österreich ins Rennen zu schicken. In Nürnberg und Halle/Leipzig (jeweils 20.01.18), München (27.01.18), Augsburg und Stuttgart (jeweils 03.02.17), Hamburg und Berlin (jeweils 17.02.18), Salzburg (11.02.18), Rhein-Main und Wien (jeweils 24.02.18) sowie Salzburg (03.03.18) geht es grenzübergreifend weiter. Zusätzlich zu diesen Terminen finden in Bremen (10.02.18) und Erding (10.03.18) zwei weitere Premieren-Turniere an neuen Standorten im deutschsprachigen Raum statt. Einfach Mitarbeiter motivieren, Unternehmen registrieren, Trikot überziehen und vielleicht die Firmenkrone der jeweiligen Region sichern.



Anmeldungen sind natürlich aus alle Regionen Deutschlands und Österreichs möglich. Für das Finale der B2SOCCER Saison am 07. Juli 2018 in der Sportschule Oberhaching bei München können sie sich ebenfalls bereits registrieren. Anmeldung und Infos erhalten Sie auf www.b2soccer.de, facebook.com/b2soccer, telefonisch unter 089/542770-83 oder per Mail an info@b2soccer.de.

B2SOCCER GmbH & Co. KG

Seit 2009 veranstaltet B2SOCCER Firmenfußballturniere. Mittlerweile ist die B2SOCCER Firmenfußballserie mit fünfzehn Events und über 250 teilnehmenden Unternehmen die größte Turnierserie ihrer Art im deutschsprachigen Raum.



Bestreben von B2SOCCER ist es, die Unternehmen der gesamten Region in entspannter Atmosphäre eines attraktiven Fußballturniers zusammen zu bringen. Ferner ermöglicht B2SOCCER den teilnehmenden Firmen bei diesem gemeinsamen Erlebnis den Teamgeist zu fördern. Doch nicht nur Kollegen, Partner und Lieferanten kann man in ungezwungener Umgebung besser kennenlernen, auch neue Firmenkontakte können unter diesen einmaligen Rahmenbedingungen problemlos geknüpft werden.



Darüber hinaus ist B2SOCCER erster Ansprechpartner für fußballbegeisterte Unternehmen die eigene Firmenincentives rund um die "schönste Nebensache der Welt" initiieren wollen oder ihre Veranstaltungen mit fußballnahen Eventtools aufwerten möchten.

