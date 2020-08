Pressemitteilung BoxID: 812683 (B. Braun-Stiftung)

Neuer Video-Award für Krankenpflegeschüler*innen

Erstmalig veranstaltet die B. Braun-Stiftung einen Video-Award, der sich an alle Krankenpflegeschüler*innen richtet. Ganz im Sinne der Stiftungstradition geht es dabei um die Pflege und die Frage, wie diese in fünf Jahren aussehen wird. Alles, was die zukünftigen Pflegekräfte machen müssen, ist ein Video von maximal 2 Minuten zu drehen, mit folgendem Inhalt:





Wo sehen sich die zukünftigen Gesundheits- und Krankenpfleger*innen in fünf Jahren?

Wie sieht die Situation der Pflege in fünf Jahren aus?

Welche Pflege wollen sie in fünf Jahren machen?





Die Videos sollen mit einem iPhone, Android Handy oder einer Videokamera neueren Datums aufgenommen werden, damit die B. Braun-Stiftung sie auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichen kann. Das Video sollte im Querformat sein. Um die Gewinnervideos auf dem großen Bildschirm im Kongresssaal zu zeigen, ist das Format 16:9 und eine Auflösung von 1920x1080 notwendig. Einsendungen sind bis zum 1. Oktober möglich. Die Preisverleihung findet anlässlich der Fortbildung für Pflegende am 23. Oktober 2020 statt. Die drei Preise sind mit 1000, 500 und 200 € dotiert.



Die 42. Fortbildung für Pflegende wird dieses Jahr als Hybridveranstaltung in Kassel und als Web-Event geplant. Die Anmeldung ist möglich über die Webseite www.fortbildung-fuer-pflegende.de.





