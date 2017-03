Margit Purwin beendet Vorstandstätigkeit

Die Diplom Pflegewirtin Margit Purwin hat sich nach 22 Jahren aus dem Vorstand der B. Braun-Stiftung verabschiedet. Purwin gehörte dem Stiftungsvorstand seit 1995 an. Der Vorstandsvorsitzende, Professor Michael Ungethüm, lobte Purwin auf der Vorstandssitzung am 21. Februar für ihr langjähriges Engagement. „Professionalisierung der Pflege und lebenslanges Lernen gehörten für Sie zusammen. Sie haben sich über viele Jahre hinweg sehr tatkräftig für die Weiterbildung von Pflegenden in der B. Braun-Stiftung eingesetzt und unsere Programme mitentwickelt." Die Vorstandsposition wird im Laufe des Jahres mit einem Pflegeexperten nachbesetzt.



Margit Purwin, die in der B. Braun-Stiftung die Interessen der Pflegenden vertrat, hat selbst eine typische Pflegekarriere durchlaufen: Nach der Krankenpflegeausbildung und Weiterbildungen zur OP- bzw. Hygienefachschwester, absolvierte sie ein Pflegestudium und ließ sich zur Pflegedienstleitung ausbilden. Von 1991 bis zur ihrem Eintritt in den Ruhestand Anfang des Jahres arbeitete Purwin als Pflegedienstleiterin im Kasseler Elisabeth Krankenhaus.



Die Pflegeexpertin bestimmte die Qualität der Pflegefortbildungsangebote der Stiftung maßgeblich mit - als Seminarleiterin in der Expertise in Leadership für Pflegende, Mitgestalterin der Fortbildung für Pflegende, Mentorin und Gutachterin.



Die B. Braun-Stiftung ist gemeinnützig und unabhängig. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Nachwuchses in der öffentlichen Gesundheitsversorgung und der Forschung. In diesem Zusammenhang fördert die Stiftung auch den Bereich Medizintechnologie.



www.bbraun-stiftung.de

