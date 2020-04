Pressemitteilung BoxID: 797234 (B. Braun Melsungen AG)

"B. Braun for Children"-Campus ist online

Der „B. Braun for Children“-Campus, ein Online-Lernangebot für Kinder im Alter von vier bis 14+ Jahren, bietet ab sofort interessierten Kindern und Jugendlichen eine Linksammlung mit altersgerecht aufbereiteten lehrreichen Videos, interaktiven Spielen und spannenden Aufgaben und Übungen. Vom Backpulvervulkan-Experiment bis zu Fragestellungen wie „Warum hat ein Elch Schwimmhäute?“ oder „Was wird beim Verbrennen schwerer und was leichter?“ finden die Kinder ein breites Spektrum an Themen aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, Naturwissenschaften und Technik. Demnächst wird es zudem kleine Bewegungseinheiten für die Lernpausen von den Handballprofis des Bundesligisten MT Melsungen und dem Maskottchen Henner geben.



Die digitale Lernplattform ist eine gemeinsame Aktion von B. Braun und der Aesculap Akademie im Rahmen der CSR-Initiative „B. Braun for Children“. Ziel ist es, Kinder zu unterstützen, die besondere Situation in Zeiten des Coronavirus leichter zu meistern, indem sie sich sinnvoll zuhause beschäftigen und mit Freude lernen können, während ihre Eltern im Homeoffice arbeiten oder anderen Alltagspflichten nachgehen müssen.



Die Lernplattform ist unter der Adresse https://kidscampus.aesculap-academy.com/de.html erreichbar. Sie wird auch in Kürze auf Englisch zur Verfügung stehen.



Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de

