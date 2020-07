Pressemitteilung BoxID: 809345 (AXICA Kongress- und Tagungszentrum)

Berliner Eventlocation AXICA lädt zur Woche Der Begegnung und Präsentiert zukunftsfähige Meeting- und Eventkonzepte

Noch immer ist die Veranstaltungs- und Eventbranche stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Zwar sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab dem 1. August 2020 wieder mit maximal 500 Personen und ab dem 1. Oktober 2020 mit maximal 1.000 Personen möglich, doch die Verunsicherung seitens der Planer und Kunden ist teilweise noch immer groß. Die Berliner Eventlocation mit Premium-Catering AXICA nimmt sich dieser Situation nun an und lädt Eventplaner, Partner und Kunden in der Zeit vom 11. bis zum 14. August 2020 zur „Woche der Begegnung“.



Ziel der Veranstaltungsreihe ist die Präsentation ganz konkreter Meeting- und Eventkonzepte, die auch unter Beachtung der derzeitigen Auflagen gut umsetzbar und vor allem sicher und abwechslungsreich sind. Das Team um Geschäftsführer Marc Mundstock hat dafür unterschiedliche Themenwelten und Bestuhlungs-Szenarien kreiert, die in den beliebtesten Räumen der Location gezeigt werden. Dabei wird natürlich auch das nachhaltige Catering-Konzept präsentiert, das in den vergangenen Wochen noch einmal nach neuesten Standards überarbeitet wurde. Wer Interesse an hybriden Events hat, kommt ebenfalls auf seine Kosten – denn auch diese Veranstaltungsart wird während der Woche der Begegnungen vorgestellt. Im großzügigen Forum erwartet die Teilnehmer schließlich der „Think big for Berlin" Bereich – ein Format, dem sich die Besucher ganz spontan anschließen können, um sich in kleinen Workshops über Sorgen und Bedürfnisse, Lösungen und neue Ideen auszutauschen. Die Ergebnisse fasst das Team der AXICA im Anschluss zusammen, um „Veranstaltungen in Berlin weiter zu denken“.



Die Woche der Begegnungen findet vom 11. bis zum 14. August 2020 in der AXICA statt. Von Dienstag bis Donnerstag können sich Teilnehmer auf der Website https://axica-events.etool.biz/woche-der-begegnung-2020 in der Zeit von 9 bis 16 Uhr für jeweils eine Stunde anmelden. Am Freitag endet das Angebot um 14 Uhr. Anmeldungen sind nur individuell, also ohne Begleitung, möglich. Pro Gruppe werden maximal 15 Personen angenommen. Der Einlass wird über einen Counter und mit Vergabe von Namensschildern gesteuert. Vor Ort werden selbstverständlich alle derzeit gültigen Hygiene- und Sicherheitsauflagen umgesetzt und eingehalten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (