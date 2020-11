.

- Elon Musk wird den Axel Springer Award persönlich entgegennehmen

- Laudatio von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

- Übertragung im Livestream unter https://go2.as/award



Am 1. Dezember 2020 wird Elon Musk im Ernst-Cramer-Konferenzraum des Berliner Axel-Springer-Gebäudes den Axel Springer Award persönlich entgegennehmen. Damit ehrt das Medien- und Technologieunternehmen den Erfindergeist und die Innovationskraft, mit der Elon Musk gleich mehrere Branchen revolutioniert hat. Der Abend unter dem Motto „An Evening for Elon Musk – Mission to Mars“ wird speziell für den Preisträger konzipiert und ab 20 Uhr MEZ live auf https://go2.as/award übertragen.



Die „Mission to Mars“ würdigt mit verschiedenen multimedialen Elementen das Werk, die Vision und das Leben eines der kreativsten Unternehmer und brillantesten Ingenieure des digitalen Zeitalters. Teil des Programms ist auch ein Business Talk, in dem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, mit Elon Musk darüber spricht, was ihn antreibt und inspiriert. Die Laudatio auf den Preisträger hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.



Foto- und Videomaterial des Abends wird im Nachgang zur Veranstaltung auf www.axelspringer.com zu finden sein.

