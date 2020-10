Katharina Grosse, eine der renommiertesten deutschen Künstlerinnen, hat die diesjährige Künstlerausgabe der WELT, die heute am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, erschienen ist, gestaltet. Gemeinsam mit der Redaktion der WELT entstand die nun mehr elfte Künstlerausgabe. Die Produktion der Zeitung wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit ihr anders als sonst nicht im Newsroom der WELT im Axel-Springer-Neubau, sondern über digitale Wege koordiniert.



Für die Künstlerausgabe, die 40 statt üblich 24 Seiten umfasst, hat sich Grosse so körperlich wie kein Künstler zuvor mit der Zeitung auseinandergesetzt. Sie hat das Papier in Farbe getränkt, massiert, gewalkt und dabei das Verhalten des Materials studiert. Die fertige Zeitung hat Grosse vollständig bearbeitet, dabei ganze Seiten besprayt und mit optischen Effekten gearbeitet.



Titel der WELT- Künstlerausgabe 2020 gestaltet von Katharina Grosse.



Cornelius Tittel, Creative Director WELT und Chefredakteur des Kunstmagazins BLAU: „Katharina Grosse zeigt mit der Gestaltung ‘ihrer WELT’, was für eine außergewöhnliche Künstlerin sie ist. Ihre Werke ziehen sich durch die gesamte Zeitung und sie kreiert so ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, das ganz neue Blicke auf die gedruckte Tageszeitung öffnet.“



Die 1961 in Freiburg geborene Malerin Katharina Grosse lebt und arbeitet in Berlin und Neuseeland, ihre Kunst wird in den führenden Museen der Welt gezeigt. Sie gestaltet ihre Werke mit einer kompressorbetriebenen Sprühpistole. Ihre Kunst ist ortsbezogen, raumgreifend und erschafft multidimensionale Welten. Wände, Objekte, Böden und ganze Gebäude sind dabei ihre Leinwand. So erweitert sie den Malerei-Begriff auf eine besonders körperlich erfahrbare Weise.



Die Malerin Katharina Grosse gestaltete die elfte Künstlerausgabe der WELT c/o Robert Schittko



Die erste WELT-Künstlerausgabe entstand 2010 in Zusammenarbeit mit dem Maler und Bildhauer Georg Baselitz. Es folgten Künstlerausgaben von und mit Ellsworth Kelly (2011), Gerhard Richter (2012), Neo Rauch (2013), Cindy Sherman (2014), Julian Schnabel (2015), Isa Genzken (2016), Jeff Koons (2017), Christopher Wool (2018) und Takashi Murakami (2019). Kuratiert wird die Reihe von Cornelius Tittel, Creative Director WELT und Chefredakteur des Kunstmagazins BLAU.

