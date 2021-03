BILD führt die erfolgreiche Kampagne „FÜR EUCH. BILD.” in 2021 weiter. Im Mittelpunkt stehen wieder Menschen als Helden des Alltags in verschiedenen Berufen, die unser Land jeden Tag am Laufen halten.



Für den neuen Kampagnen-Flight, der ab dem 8. März startet, konnten sich im letzten Jahr Leser von BILD als Testimonial bewerben. Der Aufruf fand in sieben deutschen Städten auf BILD-gebrandeten Straßenbahnen statt.



Alle vier Gewinner setzen sich jeden Tag aufs Neue für ihre Mitmenschen ein und übernehmen in ihren Jobs Verantwortung. Diana als Postbotin, Janine als Notfallsanitäterin, Martin als Altenpfleger und Sonja als Marktverkäuferin. Für Janine stellt die „FÜR EUCH. BILD.“-Kampagne eine große Würdigung für ihre Kollegen, sie selbst und alle Menschen dar, die während der Pandemie zum Teil unter erschwerten Bedingungen weiterarbeiten müssen. Auch Sonja, die bei Wind und Wetter auf dem Markt steht, ist es wichtig, Teil der Kampagne zu sein: „Ein Markt ist in der Corona-Zeit einer der wenigen Orte, auf denen man mit anderen in Kontakt kommen kann, jedenfalls auf Abstand. Wir stehen früh auf, um für die Leute mit frischer Ware da zu sein. Mich freut es sehr, dass BILD diese Arbeit mit der Kampagne wertschätzt und bin gerne dabei.“



Weitere Protagonisten für die neuen Motive für BILD und BILD am SONNTAG sind unter anderem ein Bauarbeiter, eine Tankstellenangestellte und ein Müllmann.



Philipp Spatz, Director Marketing BILD: „BILD tritt jeden Tag leidenschaftlich für die Menschen ein. Dazu gehören auch die Helden des Alltags, die oft zu wenig Dank bekommen. Mit der Kampagne unterstreichen wir den Stellenwert dieser Menschen für BILD und dass wir täglich für sie unser Bestes geben.”



Der neue Kampagnenflight wird ab dem 8. März 2021 mit Anzeigen in Print (u.a. Focus, Stern und TV Spielfilm), Digital sowie mit einem neuen Werbespot im TV (u.a. VOX, RTL sowie ProSieben und Sat.1) ausgespielt. Platzierungen im Kino folgen nach deren Öffnung. Für die Kampagne verantwortlich ist das BILD B2C Marketingteam von Sina Heimann.

