Pressemitteilung BoxID: 756935 (Axel Springer SE)

BILD am SONNTAG zeichnet das familienfreundlichste Import-Auto 2019 aus

Gewinner Hyundai Tucson überzeugte die Tester-Familien in der Praxis

BILD am SONNTAG hat das familienfreundlichste Import-Auto 2019 ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung fand am 21. Juni 2019 im Journalisten-Club des Axel Springer Hauses in Berlin statt. Import-Autos sind aufgrund ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses und oft langfristiger Garantien besonders attraktiv für Familien, wie auch die Statistik der Neuzulassungen zeigt: Mit 47 Prozent griff 2018 fast jeder zweite private deutsche Käufer zu einem Fahrzeug einer Importmarke (Quellen: VDA, Kraftfahrt-Bundesamt).



Insgesamt 17 aktuelle Import-Fahrzeuge ab Modelljahr 2017 mit einem Grundpreis bis zu 30.000 Euro waren von den Redakteuren des AUTO-Kompetenzzentrums der BILD-Gruppe für BILD am SONNTAG als Kandidaten nominiert worden. Zur Auswahl standen Fahrzeuge, die Platz für mindestens zwei Erwachsene und zwei Kinder bieten. Von jedem Importeur wurde maximal ein Auto berücksichtigt, die Form (SUV, Kombi, Van etc.) spielte bei der Wahl keine Rolle.



Die Leser von BILD am SONNTAG haben im April 2019 per Online-Voting, SMS und Telefon über die Testteilnehmer im Finale abgestimmt. Die fünf Fahrzeuge mit den meisten Stimmen waren Mitsubishi Eclipse Cross, Skoda Scala, Mazda CX-5, Dacia Duster sowie Hyundai Tucson. Diese wurden von fünf Tester-Familien ein Wochenende lang auf und rund um den Lausitzring in Brandenburg auf Familienfreundlichkeit getestet. Die Familien mit zwei Erwachsenen und ein bis drei Kindern konnten sich vorab bei BILD am SONNTAG für den Test bewerben. Der jüngste Teilnehmer am Familientest war sechs Monate alt.



Die Autos wurden von den Tester-Familien in insgesamt 23 Kategorien auf Alltagsnutzen, Komfort, Qualität, Preis/Leistung sowie Fahrspaß bewertet. Dazu mussten verschiedene Disziplinen auf der Dekra-Teststrecke sowie Alltagsaufgaben im normalen Verkehr bewältigt werden. Der Praxistest wurde vom Partner DEKRA sowie redaktionell in BILD am SONNTAG begleitet.



Familienfreundlichstes Import-Auto 2019 ist der Hyundai Tucson



Gewinner und damit familienfreundlichstes Import-Auto 2019 wurde der Hyundai Tucson, der bei den Tester-Familien mit 901 von 1100 möglichen Punkten am meisten überzeugen konnte. Der SUV siegte in 11 der insgesamt 23 Kategorien und zeichnet sich vor allem durch sein Platzangebot und seine Fahreigenschaften aus. Zweiter in der Platzierung wurde der Skoda Scala (882 Punkte), gefolgt von Mazda CX-5 (826 Punkte), Mitsubishi Eclipse Cross (752 Punkte) und Dacia Duster (601 Punkte).

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (