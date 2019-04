Pressemitteilung BoxID: 746994 (AXA Investment Managers Deutschland GmbH)

AXA Investment Managers setzt mit dem Launch des Clean Economy Fonds auf die globale Energiewende

AXA Investment Managers (AXA IM) hat den AXA World Funds Framlington Clean Economy Fonds aufgelegt, der Anlegern Zugang zum langfristigen Wachstumspotenzial sauberer Technologien verschafft.



Der von Amanda O'Toole verwaltete Fonds zielt auf langfristige Erträge durch Anlagen in Unternehmen ab, die eine Wende hin zu sauberer Energie fördern, zu einer optimalen Ressourcennutzung beitragen und sich des Problems der Wasserknappheit annehmen. Der Investmentansatz des Fonds geht dafür über die traditionellen Sektorklassifizierungen hinaus und identifiziert Unternehmen, die von langfristigen Wachstumsthemen profitieren.



Der Clean Economy Fonds ist Teil der wachsenden Impact-Fonds-Palette von AXA IM. Das Impact Framework des Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil der gesamten Anlagestrategie und trägt dazu bei, die Ziele und Ergebnisse festzulegen, die mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung im Einklang stehen.



Die Strategie des Clean Economy Fonds zielt auf vier Herausforderungen ab, mit denen die Welt aufgrund endlicher Ressourcen konfrontiert ist. Einen Überblick finden Sie in Abbildung 1.





Nachhaltiger Verkehr – Einführung von Elektrofahrzeugen, bedeutende Fortschritte in der Batterietechnologie und der Entwicklung von Systemen, die den Emissionsausstoß verringern.

Intelligente Energie – Entwicklung umweltfreundlicherer Häuser und Gebäude mit digitalisierten Stromnetzen und Energiespeicherlösungen sowie mehr Effizienz in Fabriken, was den Energieverbrauch senkt.

Verantwortungsbewusste Ernährung – Präzisionsackerbau (Precision Farming), Reduzierung der hohen Nachfrage nach tierischen Produkten, Innovationen in Biowissenschaften; Unternehmen, deren Technologien die Trinkwasserqualität verbessern und den Wasserverbrauch reduzieren.

Recycling und Abfallvermeidung – Unternehmen, die einen Beitrag dazu leisten, Umweltschäden zu mindern – durch Reduzierung von Abfällen, einfacheres Recycling, Überwachung und Behebung von Umweltschäden.





„Es besteht eine größere Dringlichkeit als je zuvor, die CO2-Emissionen zu kontrollieren und die globale Erwärmung zu begrenzen. Das weltweite Bevölkerungswachstum und der zunehmende Wohlstand erhöhen auch die Nachfrage nach Energie, Transport, Nahrungsmitteln und Wasser: Die Weltbevölkerung wächst jeden Tag um 200.000 Menschen. Zugleich verbreitet sich allmählich die Erkenntnis, dass die natürlichen Ressourcen immer knapper werden und die Emission von Treibhausgasen verringert werden muss. Bei AXA IM haben wir diese Veränderungen sowie die Chancen erkannt, die sich Unternehmen bieten, die den Übergang von fossilen Brennstoffen zu einer CO2-freien Energieerzeugung und -speicherung unterstützen und die Wasserknappheit mindern“, sagt Amanda O’Toole. „Mit einer flexiblen Multi-Cap-Strategie investiert der Clean Economy Fund in börsennotierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, da sie den weltweiten Wandel hin zu erneuerbaren Energien und die Bemühungen zur Ressourcenoptimierung sowie zur Abfall- und Schadstoffreduzierung unterstützen."



Der Fonds steht professionellen Anlegern und Privatanlegern in Großbritannien, Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Spanien, Portugal (nur für Privatkunden), Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Liechtenstein zur Verfügung.



Mehr zu Clean Economy erfahren Sie unter https://banken.axa-im.de/sauberetechnologien.



Über Amanda O‘Toole

Amanda ist Global Portfolio Manager bei Framlington Equities.[1] Amanda war zuvor Mitglied des Emerging Markets-Teams mit den Schwerpunkten Energie, Versorgung, Verbraucher und Gesundheit. Bevor sie zu AXA IM kam, war Amanda Investment Analyst bei Nevsky Capital, wo sie Europa und dann die Schwellenländer in einer Reihe von Sektoren mit Schwerpunkt Energie, Versorgung und Verbraucher abdeckte.

Amanda begann ihre Karriere bei PricewaterhouseCoopers, zunächst im Bereich Corporate Recovery und zuletzt im Bereich Corporate Finance. Sie hat einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der University of Newcastle Upon Tyne und ist Associate Chartered Accountant.



