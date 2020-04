Pressemitteilung BoxID: 795316 (AWM Abfallwirtschaftsbetrieb München)

Abfallwirtschaftsbetrieb startet Erdenverkauf und mobile Abfallsammlungen wieder

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) öffnet am kommenden Montag, 20. April, den Erdenverkauf am Entsorgungspark Freimann, Werner-Heisenberg-Allee 62, wieder. Auch das Giftmobil und das Wertstoffmobil rücken wieder aus.



Sabine Schulz-Hammerl, 2. Werkleiterin des AWM:

„Wir möchten den Münchnerinnen und Münchnern die Gelegenheit geben, sich jetzt zur Pflanzzeit mit unseren Münchner Erden zu versorgen. Allerdings bitte ich, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten, damit alle gesund bleiben.“



Es gelten folgende Regeln:





Berührungen vermeiden

Nies- und Hustetikette unbedingt einhalten

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen wahren

maximal zwei Personen dürfen zur Erdenabholung kommen, Kinder müssen im Auto bleiben

Es dürfen nicht mehr als fünf Autos gleichzeitig auf die Verkaufsfläche sein. Durch diesen begrenzten Einlass kann es zu Wartezeiten kommen

Die Schaufeln am Erdenwerk dürfen nur mit Gartenhandschuhen oder Einmalhandschuhen benutzt werden

Ein Mund-Nasen-Schutz wird dringend empfohlen.





Unter anderem stehen Münchner Pflanzerde, Münchner Blumenerde und Münchner Bio-Erde torffrei zum Verkauf. Wer Geld sparen und die Umwelt schonen möchte, der kann auch lose Erde oder Kompost selbst abfüllen.



„Wir sind besonders stolz auf unsere Erdenproduktion,“ sagt Schulz-Hammerl, „weil sie aus den Münchner Bioabfällen entsteht. Wir haben hier also den kompletten Kreislauf geschlossen.“ Gleichzeitig entsteht bei der Vergärung der Bioabfälle Strom für bis zu 1.500 Münchner Haushalte im Jahr.



Das Erdenwerk des AWM ist Montag bis Donnerstag von 7-16 Uhr und am Freitag von 7-14 Uhr geöffnet. Die Ladezeit endet jeweils eine halbe Stunde vor Schließung.



Weitere Informationen und das komplette Sortiment gibt es unter www.muenchner-erden.de.



Auch das Giftmobil und die mobile Wertstoffsammlung starten am Montag, 20 April wieder.



Alle Informationen zu Standplätzen, Uhrzeiten und Problem- bzw. Wertstoffen, die dort abgegeben werden können, sind auf der Internetseite des AWM abrufbar (www.awm-muenchen.de/giftmobi, www.awm-muenchen.de/Wertstoffmobil).

