Pressemitteilung BoxID: 787633 (AWM Abfallwirtschaftsbetrieb München)

AWM veröffentlicht Video-Reihe "Sauber informiert"

Kurze Informationen, prägnante Tipps, online abrufbar: Darauf setzt der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) mit seiner Video-Kampagne „Sauber informiert“.



„Als oberste ‚Müllfrau‘ Münchens liegen mir Abfallvermeidung und Mülltrennung sehr am Herzen. Denn nur so gelingt uns ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen und die Wende zu einer gelebten Kreislaufwirtschaft!“, sagt Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM.“



Wie das am besten umgesetzt wird und was jeder dazu beitragen kann, das erfahren interessierte Bürger_innen ab sofort in Kurzfilmen auf der Internetseite, dem Facebook-Auftritt und dem Youtube-Kanal des AWM. Kristina Frank: „Wir brauchen kurze, moderne und unterhaltsame Formate, um die Münchner Bevölkerung zu informieren und vor allem junge Menschen zu erreichen.“



In den kurzen Videos, die jeweils nur ungefähr eineinhalb Minuten dauern, können die Zuschauer_innen Tipps und Informationen erhalten, wie man zum Beispiel Plastikverpackungen im Alltag vermeidet, was bei der Sammlung von Küchenabfällen wichtig ist und wo man die nächste Wertstoffinsel findet. „Auf einer neuen, interaktiven Karte kann man nun ganz bequem und online die Container für Kunststoff-, Alu- und Glasverpackungen suchen, die dem eigenen Standort am nächsten sind“, sagt Frank, die bei diesem Kurzfilm selbst mitgewirkt hat. Und nicht nur das: Aus der Karte ist auch zu ersehen, wer die Betreiber der Container sind und wie man sie kontaktieren kann. Die Karte ist zu finden auf der Internetseite des AWM (www.awm-muenchen.de/wertstoffinseln).



Im Laufe des Jahres wird der AWM noch weitere Videos online stellen, unter anderem zu den Abfällen, die an den Münchner Wertstoffhöfen entsorgt werden können sowie zum Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2, das sich zum Münchner Geheimtipp für Schnäppchenjäger entwickelt hat.



Alle aktuellen Informationen und Videos der Reihe sind abrufbar unter www.awmmuenchen.de/sauberinformiert.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (