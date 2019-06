Pressemitteilung BoxID: 755646 (autoregion e.V)

Kick-off des europäischen Automobilclusters (PAE)

Die autoregion e. V. versteht sich als eigenständig arbeitendes, komplementär-ergänzendes Organ zu den bestehenden Automotive-Netzwerken der Großregion.



Seit Juli 2018 ist der autoregion e.V. in das europäische Interreg PAE Projekt (Pole Automobile Europeen) aktiv eingebunden und bezieht auch aus diesem Fond Fördergelder.



Ziel dieses grenzüberschreitenden Projektes ist es die Präsenz der KMUs der Großregion auf den internationalen Märkten zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Großregion zu steigern.



Hierzu werden die KMU des Automobilsektors dabei unterstützt, auf nationalen und internationalen Märkten neue Kunden zu finden sowie Innovationen in Ihre internen Abläufe einzubinden.

Die verstärkte Kooperation der Automobilcluster fördert die Organisation von Veranstaltungen und Gemeinschaftsständen auf Messen, den Wissensaustausch zwischen den Unternehmen sowie die technischen Kompetenzen der KMU.



Kick-Off des Projekts ist am Donnerstag, 27. Juni 2019, 14:00 – 14:30 Uhr, auf der Messe „360 Possibles“ im Musik- und Kongresszentrum in Strasbourg.



Die Teilnahme an der Messe ist kostenfrei.

